A MDS Brasil acaba de anunciar Paulo Loureiro como Chief Commercial Officer (CCO). Em sua nova função, ele será responsável pelas áreas de Novos Negócios (Riscos Empresariais e Benefícios), Parcerias & Varejo, além de liderar a recém-criada área de Gestão Comercial de Aquisições, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de negócios a partir das aquisições realizadas pela MDS Brasil.

“Visando dar um foco ainda maior aos novos negócios e ao nosso crescimento orgânico, criamos, de forma transversal à empresa, a Vice-Presidência Comercial. Não tenho dúvidas que, dada a sua atuação e seu comprometimento junto à empresa nos últimos anos, Paulo Loureiro é o nome certo para liderar a área, na recém-criada posição de Chief Commercial Officer”, explica Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.

Com uma trajetória marcada por sua atuação como Vice-Presidente na MDS Brasil, Paulo acumula uma vasta experiência em outras grandes empresas do setor, incluindo Allianz Brasil, Tokio Marine Seguradora, Unibanco Seguros e RSA.

“Assumir o cargo de Chief Commercial Officer (CCO) da MDS Brasil é um desafio que encaro com muita energia. Estou determinado a liderar nossas equipes em direção a novas oportunidades e a fortalecer nossas relações comerciais para garantir um crescimento sustentável”, finaliza Paulo Loureiro, que segue como membro do Comitê Executivo da empresa no Brasil.