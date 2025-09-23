Susep participa de evento sobre tecnologia para cooperativas

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo Diretor de Supervisão Prudencial e de Resseguros, Carlos Queiroz, participou ontem (22) da Cooptech Summit 2025, evento voltado à tecnologia e inovação para cooperativas, realizado no âmbito do World Coop Management (WCM), um congresso de liderança e estratégia do cooperativismo brasileiro que é realizado desde 2015.

O WCM, bem como a Cooptech Summit 2025 estão sendo realizados entre os dias 22 e 23 de setembro, em Belo Horizonte, com expectativa de mais de 2000 participantes. A Cooptech Summit 2025 tem como temas de destaque: aceleração da adoção tecnológica; aplicações de inteligência artificial; intercooperação e inovação; e transformação digital.

No primeiro dia do evento, o diretor da Susep, Carlos Queiroz, realizou uma apresentação que teve como tema Ramo seguros: oportunidades e desafios do novo ramo do cooperativismo.

Durante sua exposição, ao falar sobre o processo de aprovação da Lei Complementar nº 213/2025, Queiroz destacou a maturidade do cooperativismo brasileiro e a potencialidade e disposição para atuação no mercado segurador que o setor demonstrou à Susep. “Durante o processo legislativo que levou à aprovação da Lei Complementar mº 213/2025 e durante as discussões para a sua regulamentação, o cooperativismo se mostrou preparado para assumir riscos de seguros nos mais diversos segmentos que estão presentes na economia, protegendo famílias e negócios cooperativos.”

Além disso, o diretor ainda esclareceu que a minuta de normativo que regulamenta a atuação das cooperativas de seguros deve ser colocada em consulta pública pela Susep em breve, para recebimento de sugestões da sociedade civil.