Dive In Festival 2025 reforça inclusão no setor de seguros

O Dive In Festival, festival global sobre cultura e talento do setor de seguros, realizado na última semana, destacou o forte compromisso do setor com a inclusão como motor de inovação e colaboração. A lista de palestrantes repleta de estrelas incluiu a apresentadora de notícias da BBC Maryam Moshiri, o ex-jogador internacional de rúgbi galês Sam Warburton, a especialista em inclusão e acessibilidade e locutora Dra. Shani Dhanda e a personalidade da TV e “caçador” Shaun Wallace.

Sob o tema “Belonging Builds Tomorrow” (‘Pertencer constrói o amanhã’ em português), o Dive In 2025 conectou públicos de seis continentes por meio de mais de 90 eventos presenciais e virtuais, com tradução disponível em mais de 60 idiomas. Muitas dessas sessões foram novamente credenciadas pelo Chartered Insurance Institute (CII). Para apoiar o crescimento profissional, os participantes puderam aplicar a participação em horas de desenvolvimento profissional, caso os requisitos locais de aprendizagem contínua permitissem*.

O festival deste ano se concentrou em como as experiências no local de trabalho e as tendências do setor são moldadas pelas culturas locais, mas com relevância global. Os eventos exploraram assuntos relacionados à forma como o pertencimento apoia o alto desempenho no Reino Unido, os desafios e oportunidades que vêm com a neurodiversidade na África do Sul, o impacto da cultura de trabalho de alta pressão na saúde mental em toda a Ásia e como as mudanças institucionais afetaram a dinâmica de gênero na América do Sul.

No Brasil, foram seis painéis que abordaram questões de gênero, etarismo, diversidade para o desenvolvimento de culturas mais justas e saudáveis, além da opressão à diversidade por meio das mídias sociais e padrões estéticos, e o pertencimento como ferramenta para maximizar e reter talentos.

“O Dive In Festival desempenha um papel crucial em promover conversas sobre inclusão e pertencimento que ressoam globalmente”, diz Lorraine Harfitt, CEO da Asta. “Como primeira parceira global do festival, a Asta está apoiando eventos sobre deficiências ocultas e inclusão de gênero, incluindo barreiras à carreira das mulheres. Ao ampliar perspectivas diversas, estamos ajudando a construir uma indústria mais resiliente para o futuro.”

Como parte da missão contínua de engajar talentos e promover um senso de pertencimento em todo o setor, a Dive In lançou mais uma vez seu programa de Mentoria Reversa, agora em sua quarta turma. A iniciativa oferece uma plataforma dinâmica em que profissionais juniores atuam como mentores de líderes seniores. Concebida para incentivar a troca experiências, perspectivas e competências, a iniciativa promove a aprendizagem mútua, ao mesmo tempo que aborda os principais desafios do setor dos seguros. Com mais de 700 participantes de mais de 40 países nas primeiras três edições, incluindo executivos de alto escalão, o programa busca reforçar a importância da liderança inclusiva e a atenuar as diferenças geracionais.

Campanha #WhereIBelong

Paralelamente ao evento, a campanha #WhereIBelong convida profissionais a compartilharem, no LinkedIn ou Instagram, onde sentem que mais pertencem, seja com colegas, na comunidade ou em atividades que amam. A iniciativa busca celebrar como o sentimento de pertencimento impulsiona o pensamento inovador, fortalece as equipes e cria locais de trabalho mais inclusivos.

À medida que as culturas no local de trabalho evoluem, apoiar a inclusão continua sendo essencial para construir equipes resilientes e um setor mais forte. Quando nossos associados são empoderados, eles trazem ideias novas, novas perspectivas e impacto real. A campanha Dive In #WhereIBelong é um lembrete poderoso dos momentos, pessoas e lugares que nos ajudam a nos sentir verdadeiramente conectados no trabalho”.