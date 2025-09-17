Susep publica edital com resultado provisório da prova de títulos

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou nesta terça-feira (17) no Diário Oficial da União, o resultado provisório da avaliação de títulos, referente ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista Técnico de seu quadro de pessoal.

Os candidatos poderão ter acesso ao espelho de avaliação de títulos e interpor recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos, das 10 horas do dia 18 de setembro de 2025 às 18 horas do dia 19 de setembro de 2025 (horário oficial de Brasília/DF), por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no site do Cebraspe. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

O edital com o resultado final da avaliação de títulos e de convocação para o desempate de notas (se houver) será publicado no DOU e divulgado na internet, no site do Cebraspe, na data provável de 1º de outubro de 2025.

Para conferir a íntegra do edital publicado hoje, acesse o Edital Susep nº 9, de 29 de agosto de 2025. Para mais informações sobre o concurso, acesse o site do Cebraspe ou a página da Susep sobre o concurso.