Sincor-SP reelege diretoria com Boris Ber na presidência até 2029

O Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo (Sincor-SP) dará continuidade à atual gestão. A eleição para a diretoria 2026-2029 será realizada por aclamação, com chapa única liderada pelo presidente Boris Ber, que seguirá no comando da entidade pelos próximos quatro anos.

A chapa foi registrada dentro do prazo estabelecido pelo Estatuto do Sincor-SP e publicada no jornal O Estado de S. Paulo em 29 de agosto. O pleito ocorrerá no dia 13 de novembro de 2025, durante Assembleia Geral na sede do sindicato, localizada na Rua Líbero Badaró, 293, no Centro de São Paulo.

Composição da diretoria 2026-2029

A nova diretoria executiva mantém membros da gestão atual e inclui representantes com forte atuação no mercado de seguros. Confira a composição:

Boris Ber 1ª Vice-Presidente: Simone Cristina Fávaro

Braz Romildo Fernandes 1º Secretário: Marcos Abarca

Rogério Freeman 1º Tesoureiro: Edson Lasse Fecher

Fernando Antônio Kauffman Alvarez Suplentes de Diretoria: Arnaldo Odlevati Junior, Leonardo Elias Moreno da Silva, Claudemir Machi, João Carlos Garrucho, José Roberto Placco Rodriguez, Betine Theisen de Castro, Rodrigo Matos

Arnaldo Odlevati Junior, Leonardo Elias Moreno da Silva, Claudemir Machi, João Carlos Garrucho, José Roberto Placco Rodriguez, Betine Theisen de Castro, Rodrigo Matos Conselho Fiscal: Eduardo Vidal Pileggi, Lenira Castro Leão Jollo, Carlos Alberto Caporali

Eduardo Vidal Pileggi, Lenira Castro Leão Jollo, Carlos Alberto Caporali Suplentes do Conselho Fiscal: Márcio José da Silva, Francisco Flávio Machado, Silvia da Silva Camacho

Márcio José da Silva, Francisco Flávio Machado, Silvia da Silva Camacho Delegados Fenacor: Manuel Dantas Matos, Boris Ber, Braz Romildo Fernandes, Lauro Ruv Carelli Barreto

Manuel Dantas Matos, Boris Ber, Braz Romildo Fernandes, Lauro Ruv Carelli Barreto Ouvidor: Octávio José Milliet

Octávio José Milliet DPO: Marco Antônio Damiani

Para Boris Ber, a aclamação da chapa representa o reconhecimento do trabalho realizado pela atual gestão. “Recebo com grande satisfação esta aclamação, que demonstra que estamos no caminho certo. É um sinal de que as ações que temos desenvolvido pelo fortalecimento da corretagem e pela valorização do corretor de seguros estão sendo reconhecidas. Seguiremos com disciplina, união e inovação para representar cada vez melhor os nossos associados e a sociedade”, afirmou.

Corretor de seguros há mais de 40 anos e formado em Administração de Empresas pela PUC-SP, Boris Ber também ocupa cargos estratégicos no setor, como vice-presidente Regional Sudeste da Fenacor, presidente do Conselho da Sicoob Credicor-SP e membro do Fórum Mário Petrelli de Fomento do Mercado de Seguros, Previdência, Capitalização e Resseguros Privados.

Ele é ainda apresentador do programa Seguro (TV Gazeta), já atuou como mentor do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) e tem longa trajetória em entidades da comunidade judaica, tendo presidido a Federação Israelita do Estado de São Paulo.