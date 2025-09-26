Seguro Viagem cresce 11,66% ampliando opções para esportes

A procura por Seguro Viagem cresceu 11,66% no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O resultado reflete maior conscientização dos brasileiros sobre a importância de viajar protegidos contra imprevistos.

O Seguro Viagem tradicional cobre despesas médicas, hospitalares e odontológicas, translado de corpo em caso de morte, invalidez permanente por acidente, extravio e dano de bagagem, cancelamento de viagem, entre outras situações.

No entanto, acidentes ou mortes decorrentes da prática de esportes radicais durante a viagem não estão contemplados nessas apólices. “Nesses casos, é fundamental que o viajante converse com o corretor ou a seguradora para conhecer os riscos excluídos e contratar um produto adequado às suas necessidades”, orienta Nelson Emiliano, presidente da Comissão Atuarial da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi).

Segundo Emiliano, muitas seguradoras já oferecem apólices sob medida para praticantes de escalada, mergulho, mountain bike, parapente ou ski, com coberturas específicas como operações de resgate, por exemplo. “Esse tipo de seguro cobre tudo que o Seguro Viagem tradicional cobre, mas acrescenta ainda outras proteções”, explica.

O executivo também alerta que a contratação do seguro deve vir acompanhada de cuidados adicionais: “A prática dessas atividades deve sempre ser realizada junto a profissionais credenciados, para que a cobertura não seja negada em função de um agravamento de risco intencional, como previsto no Código Civil”, explicou Emiliano. Outra importante recomendação é, em caso de acidente, o registro de um boletim de ocorrência, mesmo sem crime envolvido, para agilizar o processo de avaliação do sinistro.

Por fim, o executivo recomenda uma atenção especial para os equipamentos utilizados nesses esportes, cujos valores, muitas vezes, excedem os limites de reembolso para extravio de bagagens. Nesses casos, vale contratar um seguro sob medida, explicou.