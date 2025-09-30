Icatu Seguros desvenda mitos e verdades sobre o Seguro de Vida

O Seguro de Vida, produto que está cada vez mais presente nas conversas sobre planejamento financeiro das famílias, vem crescendo consistentemente ao longo dos últimos anos. Segundo dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), a contratação da modalidade individual cresceu 13,2% no primeiro semestre de 2025.

Mesmo em ritmo de crescimento, o mercado brasileiro ainda tem amplo potencial de expansão. Uma pesquisa da Fenaprevi em parceria com o Datafolha revela que apenas 18% dos brasileiros contam com a proteção de um seguro de vida. “Essa baixa cobertura reflete a falta de conhecimento e até um certo tabu acerca deste assunto, gerando insegurança na contratação –apesar de sua relevância para a proteção financeira”, revela a diretora de Produtos de Vida da Icatu Seguros, Luciana Bastos.

Um dos principais e mais disseminados mitos sobre o Seguro de Vida é a ideia de que ele só pode ser usado em casos de morte. Na realidade, o produto oferece uma série de coberturas para serem utilizadas em vida. “Ele garante segurança em todas as fases da vida, proporcionando proteção em situações inesperadas, como em casos de uma incapacidade temporária, uma doença grave ou invalidez”, afirma Luciana. “Nesses casos, a pessoa recebe uma indenização para utilizar da forma que desejar: seja para garantir o acesso a um bom tratamento, medicamentos, cuidadores ou até mesmo para o pagamento de contas no período em que estiver impedido de trabalhar”, complementa.

Em caso de morte do segurado, o Seguro de Vida também garante proteção para a família, reforçando sua relevância como uma ferramenta estratégica de proteção patrimonial e sucessória. “A indenização não passa por inventário, trazendo liquidez para que a família dê entrada no processo de transmissão de bens inventariados e possa se reorganizar e reestruturar financeiramente”, diz Bastos.

Outro equívoco comum é pensar que acionar o seguro é difícil e que a indenização é demorada. Após o acionamento da seguradora, o prazo legal para o pagamento da indenização gira em torno de 30 dias, mas muitas vezes a liberação do valor pode ocorrer antes. “Por isso é tão importante trazer esse tema para o debate familiar. O ideal é que todos da casa tenham conhecimento da contratação do produto para que eles possam acionar a seguradora no melhor momento”, aconselha.

Outra informação disseminada sobre o Seguro de Vida é a de que o produto é caro. No entanto, hoje em dia, é possível encontrar opções com valores cada vez mais acessíveis. “O Seguro de Vida é um produto para todos. Independentemente da sua classe social, idade, se é solteiro, casado, se tem filhos ou até mesmo se você já tem um seguro de vida em grupo. Contar com a proteção financeira de um seguro de vida é investir em um futuro mais seguro para si e para quem se ama”, conclui a diretora da Icatu Seguros.