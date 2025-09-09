Ultima atualização 09 de setembro

powered By

Seguradora ALM participa do Fitch on Brazil 2025

Seguradora ALM

A Seguradora ALM está presente no Fitch on Brazil 2025, encontro do mercado financeiro no Brasil. O evento reúne especialistas e lideranças para debater cenários econômicos, perspectivas de crédito e os movimentos que vão impactar empresas e instituições nos próximos anos.

As discussões passam por temas como rating soberano, governança bancária, fintechs, data centers, energia, infraestrutura e educação, trazendo uma visão ampla sobre os desafios e oportunidades que moldam o futuro do setor. Participar de conversas desse nível é fundamental para acompanhar de perto as transformações do mercado e fortalecer nossa atuação em um ambiente em constante evolução.

Compartilhe no:

Assine nossa newsletter

Você também pode gostar

Feed Apólice

Visão geral da privacidade

Este site utiliza cookies para que possamos lhe proporcionar a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu navegador e desempenham funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.