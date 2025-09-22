Com mais de 106 mil votos computados, o Troféu Viva a Bahia será realizado no dia 15 de outubro, a partir das 19h, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador. Os resultados da votação popular, combinados à avaliação de um júri técnico, serão revelados durante a cerimônia de premiação. A abertura contará com palestra de Karine Brandão, Diretora Executiva Comercial do Canal Corretor da Mapfre.

A premiação reconhece profissionais que se destacaram no setor de seguros e reforça a importância da Semana do Seguro na promoção da cultura do seguro na região. Segundo Fausto Dórea, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, a importância do Troféu Bahia em um período onde é possível implantar ações que fomentem a cultura do seguro na região. A iniciativa de promover o Troféu Bahia reforça as atividades relacionadas a Semana do Seguro. “Temos a oportunidade de reconhecer a atuação dos profissionais que fazem a diferença no mercado segurador. E sabemos que Semana do Seguro é mais do que um evento, é um movimento fundamental para a conscientização e o fortalecimento de nosso mercado”, destaca.

O Troféu Viva a Bahia conta com o apoio de diversas seguradoras e parceiros, entre eles: Allianz, MAPFRE, Darwin Seguros, MAG, Ituran, MAXSEGUR Seguros, SindSeg BA/SE/TO, C6Seg, Excelsior Seguros, Icatu, GACS, Zurich, Universal Assistance, SulAmérica, Vereador Alberto Braga, Reag Seguradora, JNM Assessoria & Consultoria em Seguros, Sompo, Grupo HDI Seguros, Porto, Tokio Marine, Alper, CQCS, doc24, TOPDONTO, Assessoria Ferraz, Aratu Seguros, Inspesin Brasil, Livonius, Essor, Token Seguros, Benefit Tota, Junto Seguros, LeCard, Pottencial Seguradora, Sura, Novo Seguros, Select Planos de Saúde, Maestri, Nordeste Saúde, DGE Corretora de Seguros, Solidus Administradora, Você Seguradora, CSP Bahia, Assessoria de Primeira, V6 Assessoria, Fox Seguros e E4 Soluções Assessoria Comercial.