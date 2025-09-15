Lojacorr anuncia mudanças em sua diretoria comercial

A Lojacorr anunciou uma reestruturação em sua diretoria comercial, com ajustes geográficos nas quatro diretorias regionais e a chegada de novos executivos em posições estratégicas. O objetivo é fortalecer a proximidade com os corretores de seguros e aprimorar o atendimento prestado pelas 60 unidades espalhadas pelo país.

No Sul, a diretoria regional passa a ser liderada por André Moreno, profissional com 15 anos de trajetória na Lojacorr. Com experiência em diferentes regiões e histórico de bons resultados, Moreno assume a missão de ampliar a atuação da empresa junto às corretoras locais.

Na região Centro Sudeste, Antonio Carlos Fois, que já liderava a área, terá sua gestão ampliada. Além de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal, ele passa a responder também pelos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Com uma década de atuação na Lojacorr, Fois traz experiência consolidada no relacionamento com os corretores e conhecimento sobre as particularidades regionais.

Já a diretoria regional São Paulo e Norte do Paraná será comandada por Alex Martins. Com 18 anos de carreira na Lojacorr, Martins iniciou como estagiário e construiu trajetória em áreas como operações, comercial e tecnologia, tornando-se uma referência interna em gestão.

No Norte e Nordeste, quem assume a liderança é Hamilton Sobrinho. Com 25 anos de mercado, o executivo traz para a companhia uma carreira marcada pela proximidade com corretores de seguros, experiência em diferentes segmentos e sólida formação acadêmica.

O presidente da Lojacorr, Dirceu Tiegs, destacou que a mudança busca dar mais eficiência às operações e reforçar o relacionamento com os parceiros. “Acreditamos que essa mudança trará não só mais eficiência e bons negócios, mas também um relacionamento ainda mais próximo e colaborativo com os nossos parceiros. Aproveitamos para agradecer a contribuição de Ernani Lepchak e Eucresio Carneiro Lemos Neto, que deixam a companhia após anos de dedicação e compromisso. Eles são parte importante da história da Lojacorr e levamos conosco nosso reconhecimento e respeito”.