Mês do Cliente: companhias anunciam novas ações

O dia 15 de setembro é considerado o Dia do Cliente, data que acabou transformando todo o mês em um período de voltado ao consumidor no comércio. Aproveitando a ocasião, seguradora e empresas do setor anunciaram campanhas especiais de incentivo, com ofertas e condições diferenciadas para atrair e fidelizar os clientes.

Confira os anúncios enviados pelas assessorias sobre as ações programadas no período:

AXA no Brasil celebra o Mês do Cliente

Desde sua chegada ao Brasil em 2015, a AXA no Brasil mantém um compromisso claro: caminhar ao lado de seus clientes, protegendo sonhos, negócios e histórias com presença, escuta e atitude. Em setembro, a companhia celebra o Mês do Cliente e reforça esse propósito e reconhece a confiança de quem está ao seu lado em cada etapa da jornada.

A celebração acontece em um momento de destaque para a seguradora: pelo segundo ano consecutivo, a AXA no Brasil foi indicada ao Prêmio Reclame Aqui, um dos principais reconhecimentos de reputação e experiência do cliente no país. A indicação reflete o trabalho contínuo da empresa em oferecer soluções ágeis, atendimento de qualidade e canais de comunicação transparentes. As votações seguem até o fim de outubro pelo link.

“O cliente sempre esteve no centro da nossa estratégia e é parte essencial da construção da AXA no Brasil. Ser indicada novamente ao Prêmio Reclame Aqui mostra que estamos no caminho certo: escutando, entendendo, agindo e melhorando. Celebrar o Mês do Cliente, portanto, é também celebrar cada passo dado ao lado de quem confia em nós”, afirma Danielle Titon Fagaraz, Diretora de Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil.

Entre as ativações, está a continuidade da campanha com o Liverpool FC, de quem a AXA é a parceira global de treinamento, e que tem a presença do goleiro Alisson Becker, que segue compartilhando mensagens sobre parceria, confiança e trabalho em equipe — valores que também norteiam a relação da seguradora com seus clientes.

Outra ação da seguradora é a promoção Mês Premiado, que se estenderá de setembro a dezembro dentro do Clube de Descontos da AXA. Neste mês inicial, em comemoração ao Mês do Cliente, os participantes concorrem a um prêmio especial em dinheiro. Nos meses seguintes, novas edições trarão surpresas, sempre reforçando a proximidade da companhia com quem confia na marca. Para participar, basta que o cliente tenha apólice destinada à pessoa física, tenha apólice ativa e esteja inscrito na plataforma

Com 10 anos de atuação no país, a AXA atende hoje cerca de 3 milhões de clientes no Brasil, reforçando sua presença em todas as regiões e ampliando cada vez mais o foco em jornadas digitais, programas de relacionamento e benefícios exclusivos que aproximam a marca de seus públicos.

Tokio Marine promove descontos de até 60% durante a Mês do Cliente

Com o objetivo de fomentar os negócios de seus Corretores e Assessorias, a Tokio Marine planejou uma grande ação de vendas para a Mês do Cliente, entre os dias 08 e 30 de setembro.

Nesse período, será possível adquirir Seguro Viagem com 60% off e o Seguro Residencial poderá ser contratado com até 30% de desconto, válido para seguros novos e renovação de outras congêneres.

Já o Empresarial terá até 15% de desconto e comissão de até 40% para os Parceiros de Negócios, válido para novas apólices e renovações de outras seguradoras. Os Seguros E&O e Cyber também irão contar com até 10% off para novas contratações e renovações de congêneres.

Os produtos RD Equipamentos e Placa Solar terão descontos de até 30%, válidos para novas apólices e renovação de outras congêneres. Além disso, como condição especial, a Companhia oferecerá comissão aos Corretores de até 20% para Placa Solar e até 25% para demais equipamentos.

Dessa vez, o Mês do Cliente também irá contemplar os produtos Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil Obras, com até 30% off e comissão para o Corretor de até 25%.

Além disso, de 08 a 14 de setembro, o cliente poderá contar ainda com até 10% de desconto para todos os produtos de Auto Individual (Carro, Moto, Utilitário Carga e Caminhão), válido para novas contratações.

Mais informações e condições podem ser acessadas no site da Companhia.

Grupo Bradesco Seguros celebra o Mês do Cliente com condições especiais

O Grupo Bradesco Seguros realiza, ao longo de setembro, mais uma edição do Mês do Cliente. A ação contempla produtos de capitalização, planos odontológicos e seguros de automóveis, residenciais e viagem, com condições especiais voltadas a oferecer mais praticidade e proteção no dia a dia. A iniciativa reforça a proximidade da companhia com seus segurados e seu compromisso com soluções acessíveis e relevantes.

Com esse propósito em mente, o Grupo Bradesco Seguros reuniu uma série de vantagens que traduzem esse cuidado em soluções concretas para o dia a dia.

Capitalização

Entre os dias 10 e 30 de setembro, clientes que adquirirem os produtos Max Prêmios 1000 e Max Prêmios 4000, ambos Edição Especial, terão acesso a uma plataforma exclusiva com descontos e cashback. Além disso, concorrem a 20 prêmios mensais de até R$ 4 mil, um prêmio de até R$ 400 mil e um sorteio especial de até R$ 6 milhões em dezembro.

Dental

Durante a campanha, os planos odontológicos mensais estarão com 20% de desconto nas mensalidades. Nas contratações anuais, o cliente tem um desconto acumulado de 20% no valor total da anuidade. Corretores também serão contemplados com bonificação extra de 20% na primeira parcela.

Auto

No Seguro Auto, novas contratações e renovações congêneres podem ter o parcelamento feito em 12 vezes sem juros no cartão de crédito para veículos de passeio, em até 10 vezes sem juros no débito em conta ou carnê para veículos de carga e em até 11 vezes sem juros no debito para frota de veículos.

Residencial

Durante a campanha, o cliente pode contratar o Seguro Residencial com parcelamento em até 10 vezes sem juros, disponível para todas as modalidades. Além disso, recebe um desconto exclusivo de 20% na cobertura de Bicicletas.

Viagem

Na contratação do Seguro Viagem, cada R$ 1,00 gasto gera, automaticamente, cinco pontos Livelo, sem limite de acúmulo, vinculados ao CPF do contratante.

Superprotegido

Clientes que adquirirem o seguro Superprotegido pela primeira vez, com CPF ainda não vinculado a apólice anterior, receberão mil pontos Livelo, creditados em até 60 dias após o pagamento da primeira parcela.

Previdência

No segmento de Previdência, a Bradesco Vida e Previdência lança, no dia 8/9, a campanha Portabilidade da Sorte, que contemplará, mensalmente, quatro clientes que tenham portado para a empresa, no mínimo, R$ 25 mil, com um número para concorrer a prêmios de R$ 50 mil pela Loteria Federal. A iniciativa se estenderá até o dia 28/02/26, com os sorteios sendo realizados sempre no último final de semana de cada mês. Em fevereiro de 2026, haverá um sorteio extra, contemplando dois clientes para concorrer a prêmios de R$ 500 mil cada.

Semana do Cliente nos clubes de vantagens Bradesco Saúde e Mediservice

Além das ações do Mês do Cliente, os clientes Bradesco Saúde e Mediservice também poderão aproveitar ofertas especiais no Clube+Saúde, da Bradesco Saúde, e no Clube de Vantagens Mediservice. De 9 a 16 de setembro, acontece o Cashback Day, com uma oferta diferente a cada dia, válida por 24 horas. Os clientes terão descontos e cashback especial em grandes marcas de tecnologia, moda e eletrodomésticos. Com esse incentivo, o cliente economiza nas suas compras e ainda pode ter parte do seu dinheiro de volta.

Benefícios adicionais

Além das vantagens comerciais, o Mês do Cliente inclui serviços complementares que facilitam a rotina dos segurados, como o Clube de Vantagens, a Agenda do carro, o Guia do carro elétrico e o App Bradesco Seguros, que reúne funcionalidades para consulta de apólice e serviços de assistência. A campanha reforça o compromisso da companhia em estar ao lado dos clientes em todas as etapas da vida.

BB Seguros reforça acesso à proteção com ação especial na Semana do Cliente

A BB Seguros preparou uma ação especial para marcar a Semana do Cliente. Entre os dias 15 e 21 de setembro, quem contratar um dos produtos participantes da campanha – Seguro Residencial, Empresarial, Crédito Protegido, Consórcio Protegido ou um dos Seguros de Vida – ganha um Seguro de Itens Pessoais.

De acordo com Renata Rodrigues, Superintendente Executiva de Clientes e Estratégia Comercial da Brasilseg, uma empresa BB Seguros, a iniciativa reflete o compromisso da companhia em ampliar o acesso à proteção. “A Semana do Cliente é uma oportunidade para reforçarmos a importância da proteção em diferentes fases da vida. Ao oferecer um benefício adicional, queremos incentivar que mais pessoas tenham acesso a soluções de seguro que contribuem para sua segurança financeira e tranquilidade no dia a dia”, diz.

Na prática, a promoção funciona da seguinte forma: clientes, correntistas do Banco do Brasil, que contratarem um dos participantes, com valor mínimo de R$ 1.200, ganham gratuitamente um Seguro de Itens Pessoais.

A Semana do Cliente é uma ação do varejo brasileiro criada para ampliar as comemorações do Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro. A data se consolidou como oportunidade para estreitar o relacionamento entre empresas e consumidores, além de impulsionar vendas. Segundo pesquisa inédita da Serasa Experian, 24% das pequenas e médias empresas do Brasil planejam realizar algum tipo de promoção, lançamento ou combo especial neste período.

Mais informações sobre a promoção e regulamento em – https://www.bbseguros.com.br/seguros/nossas-campanhas/semana-do-cliente-2025/formulario.

Atualizado em 16 de setembro.

