Por que oferecer Plano Odontológico para minha empresa?

Oferecer Plano Odontológico aos Colaboradores é apenas mais um custo para as Empresas ou representa um real diferencial competitivo? Essa é uma dúvida comum entre Gestores e Empreendedores, especialmente diante do cenário atual, em que cuidar das pessoas se tornou um fator estratégico para o crescimento sustentável dos negócios.

A verdade é que o Plano Odontológico se destaca entre um dos benefícios ligados à saúde e bem-estar mais valorizados pelos Profissionais, segundo estudos recentes sobre o assunto como da Robert Half — e um dos mais acessíveis para as Empresas. Com ticket médio em torno de R$ 20 por mês, ele tem custo baixo e pode ser contratado com flexibilidade: totalmente pago pela Empresa ou como benefício facultativo com desconto direto na folha de pagamento do colaborador.

Além disso, trata-se de um benefício de uso consciente e sinistralidade controlada, o que garante estabilidade nos custos e maior previsibilidade orçamentária. O Plano Odontológico apresenta um perfil estável de uso, não prevê aumento por faixa etária tanto em Empresas pequenas quanto em grandes grupos.

Mas os ganhos não se restringem ao custo-benefício. Cuidar da Saúde Bucal dos colaboradores é investir em Prevenção, fator fundamental para evitar afastamentos e problemas mais graves. Dores de dente, inflamações e infecções bucais são causas frequentes de desconfortos e faltas ao trabalho e, em casos mais sérios, de afastamentos mais prolongados. Ao oferecer acesso a consultas regulares e tratamentos preventivos, a Empresa reduz essas ocorrências e contribui diretamente para a manutenção da produtividade.

O benefício também exerce papel importante na valorização do ambiente de trabalho. Demonstrar cuidado com a saúde integral da equipe reforça o compromisso com o bem-estar dos Colaboradores, fortalece a cultura organizacional e melhora a percepção dos Profissionais sobre a Empresa. Em tempos de alta competitividade e valorização da experiência do Colaborador, isso se traduz em mais engajamento, retenção de talentos e reputação positiva no mercado.

Outro ponto relevante é a não complexidade na gestão do benefício. Os Planos Odontológicos contam com ampla rede credenciada, cobertura abrangente e ferramentas digitais que facilitam o acesso e o agendamento, tanto para os usuários quanto para os RHs das Empresas. Ou seja, são soluções de fácil implantação e alta aceitação, que geram impacto positivo sem aumentar a estrutura administrativa.

Com tudo isso, fica claro que o Plano Odontológico não deve ser visto como uma despesa a mais, mas como uma decisão estratégica, que contribui para a saúde, a motivação e o desempenho dos times. Seu custo é acessível, seu impacto positivo é direto e seus benefícios são percebidos rapidamente pelos Colaboradores.

Em um cenário em que o cuidado com as pessoas se tornou um diferencial de verdade, investir em Saúde Bucal é também investir no futuro do negócio.

* Dr. Roberto Seme Cury, Presidente da SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos.