Europ Assistance abre inscrições para projetos sociais e culturais

A Europ Assistance Brasil anuncia a abertura das inscrições para a seleção de projetos que buscam captação de recursos por meio de leis de incentivo fiscal. A iniciativa, que integra a estratégia ESG da companhia, está com inscrições abertas de 05 de setembro a 28 de setembro de 2025.

Os projetos devem estar enquadrados nos seguintes mecanismos de incentivo: FUNCAD (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente), Fundo Nacional do Idoso, Lei Federal de Incentivo ao Esporte, PRONAS/PCD, PRONON, Lei do Audiovisual e Lei Rouanet.

A seleção será guiada por cinco pilares sociais prioritários definidos pela companhia, que incluem a inclusão de pessoas com deficiência, o empoderamento de mulheres e meninas, o incentivo à educação e ao desenvolvimento sustentável por meio do programa Viver e Prosperar, a conscientização e educação em mudanças climáticas, além da valorização da cultura e da diversidade cultural.

Os projetos devem atender a pelo menos um dos pilares, sendo os pilares de inclusão de pessoas com deficiência e empoderamento de mulheres e meninas considerados projetos prioritários. Serão priorizadas também iniciativas que estejam em região próxima à sede da empresa (Alphaville – Barueri) e grande São Paulo.

“Acreditamos no poder transformador das parcerias e no impacto positivo que projetos bem estruturados podem gerar nas comunidades”, afirma Sergio Marcos, CEO da Europ Assistance.

De acordo com Sergio, o objetivo das novas captações é ampliar esse impacto com mais projetos que compartilhem nossos valores. “Hoje, temos orgulho de apoiar iniciativas como o Em Busca de Uma Estrela, que promove inclusão por meio da arte, e o projeto Meninas Audaxciosas, do Grêmio Osasco Audax (SP), voltado ao incentivo ao esporte de alto rendimento com responsabilidade social”, completa.



Somente serão aceitas propostas de pessoas jurídicas com conformidade jurídica e fiscal. Os projetos devem ser gratuitos para o público-alvo, realizados por organizações sem fins lucrativos e apresentar resultados mensuráveis e reportados regularmente. Propostas devem também estar alinhadas à legislação vigente e aos valores da Europ Assistance, baseados em ser Caring, Available, Reliable e Easy to work with.

Inscrições: 05/09 a 28/09

Divulgação dos escolhidos: 31/10

Formalização e aporte: novembro e dezembro

Documentação obrigatória e etapas de avaliação incluem análise de compliance, validação fiscal e jurídica, além de apresentação técnica e financeira do projeto. A participação está sujeita a critérios eliminatórios, incluindo histórico reputacional e alinhamento ético.