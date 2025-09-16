Conec 2025: Segna Seguros confirma participação

A diretoria e a equipe comercial da Segna Seguros, empresa do Grupo A12+, estarão presentes na 20ª edição do Conec, que acontece entre os dias 25 e 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento terá como destaque o tema “SinergIA Digital: O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros”, colocando em pauta como a transformação digital está impactando e remodelando o setor.

Para Fabio Izoton, especialista em soluções empresariais em Seguros e Planos de Saúde da Segna, a participação no Conec é essencial para profissionais que buscam se manter competitivos. “Ao se manter atualizado e conectado, o corretor de seguros é capaz de aprimorar suas habilidades, diversificar seu portfólio de produtos e oferecer um serviço de excelência aos seus clientes. O Conec não é apenas um evento, é um investimento na sua carreira e no sucesso do seu negócio”, afirma.

O congresso também se destaca como espaço de networking entre os principais players da indústria, promovendo a troca de experiências e a construção de parcerias estratégicas. Além disso, a programação conta com palestras e painéis de especialistas, que abordarão tendências globais, inovações tecnológicas e mudanças regulatórias, oferecendo aos participantes uma visão prática e aprofundada sobre os rumos do setor de seguros.