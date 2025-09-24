Conec 2025: Akad investe em relacionamento com corretores

A Akad Seguros busca fazer do Conec 2025 uma plataforma para engajar novos parceiros e ampliar sua base de corretores. A seguradora, investida pela GP Investimentos e pela Valor Capital Group, promete erguer no Distrito Anhembi um estande de 98 m², quase três vezes maior em relação ao espaço ocupado na edição anterior do evento. A companhia ainda participa de um painel na Jornada da Transformação, com debate sobre a Responsabilidade Civil na era da inteligência artificial. Considerado o maior congresso de corretores de seguros do Brasil, o Conec é promovido pelo Sincor-SP entre os dias 25 e 27 de setembro, em São Paulo.

O estande da Akad será sede de uma ação especial voltada ao cadastro de novos corretores. Os visitantes que participarem da ativação concorrerão automaticamente a um iPhone 16 por dia. A seguradora, que já conta com uma rede de 18 mil corretores, projeta dobrar sua base até o final de 2027, reforçando sua presença em todos os estados brasileiros.

Quem passar pelo espaço da Akad no Conec poderá ainda se deliciar com um carrinho de brigadeiro gourmet e tentar a sorte nas máquinas de garra (crane games), podendo levar para casa brindes como mochila, caneta, bolsa de academia e squeeze. O estúdio do Akadcast também ganhará espaço no estande, de onde serão gravados episódios com convidados especiais. A expectativa da seguradora é receber cerca de 10 mil visitantes ao longo dos três dias de evento.

“O estande contará com a presença da nossa equipe comercial em peso, formada por especialistas prontos para receber, orientar e trocar experiências com os visitantes que passarem pelo evento”, explica Cíntia Santos, analista de Marketing da Akad Seguros. “Buscamos criar um ambiente de proximidade, reforçando nosso compromisso de estar ao lado dos corretores, ouvindo suas demandas e construindo soluções em conjunto”, completa.

A Akad também marcará presença no palco SinergIA Digital para a 4ª edição da Jornada da Transformação. No sábado (27/09), a head de Comercial e Linhas Financeiras, Mariana Miranda, participa do painel “Responsabilidade Civil na era da Inteligência Artificial”. A executiva promete destacar as principais oportunidades de expansão do seguro de RC no Brasil, considerando os novos riscos da era digital e da IA.

“Discutir responsabilidade civil em um cenário cada vez mais permeado pela inteligência artificial significa olhar para riscos inéditos, como falhas algorítmicas ou informações incorretas geradas por sistemas autônomos”, afirma Miranda. “Estamos diante de um campo fértil para o desenvolvimento de novas soluções de RC, capazes de dar segurança tanto a empresas quanto a profissionais que dependem da tecnologia em suas operações”, destaca a head da Akad.