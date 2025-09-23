Averbei lança tecnologia RC-V para transporte de cargas

A resolução n.º 6.068, publicada pela ANTT em julho de 2025, exige contratações obrigatórias de 3 tipos de seguros para operar no transporte rodoviário de cargas no Brasil. São eles o RCTR-C, o RC-DC e agora o RC-V. Esse último, que trata do seguro de Responsabilidade Civil de Veículo contra danos a terceiros causados pela carga ou o veículo transportador, agora poderá ser averbado de forma integrada aos embarques por meio de uma nova solução da Averbei Tecnologia, empresa especializada em sistemas digitais para averbações de seguros de transporte de cargas.

De acordo com Edilson Lopes, especialista em averbação e CEO da empresa, a nova tecnologia foi desenvolvida para atender à carência do mercado quando o assunto é a automatização e integração entre o MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) e o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) com outros documentos fiscais e não fiscais.



“Desenvolvemos uma tecnologia que fecha a lacuna entre MDF-e e CT-e, garantindo compliance, agilidade e redução de riscos na jornada de adequação das novas regras. É um passo importante para transportadoras, seguradoras e corretores”, explica o executivo.

A seguir, confira os 6 principais diferenciais do sistema de averbação de RC-V da Averbei para as operações de seguros de transporte de cargas:

Averbação Inteligente: identifica automaticamente viagens a partir do MDF-e e relaciona os CT-es correspondentes;

Detecção de Irregularidades: reconhece os CT-es não manifestados e disponibiliza ferramenta para tratamento dos embarques;

Cadastro de Placas de Veículos com Seguros Próprios: evitando a cobrança em duplicidade com o Seguro de Automóvel;

Integração Segura: compatibilidade com apólices do Ramo 59 (antigo Ramo 53);

Interface Prática: permite inserção manual de dados em casos excepcionais, com prazo controlado;

Relatórios e Consultas: dashboards e relatórios detalhados para auditoria preventiva e análise estratégica.

A averbação de RC-V da Averbei pode ser utilizada de forma unificada com as averbações de outras apólices ou de forma independente, coexistindo com outros sistemas já contratados pelo transportador para as demais apólices.

As informações de motoristas e veículos serão extraídas automaticamente dos MDF-es. Nos embarques amparados por outros documentos que não contenham esses dados, eles poderão ser inseridos dentro do prazo autorizado pela Seguradora para garantia da cobertura. Caso não sejam informados nesse prazo, o sistema aplicará placeholders técnicos (placas e motoristas provisórios) até a regularização, sem prejuízo do controle e das trilhas de auditoria.

Edilson Lopes destaca que a implementação do seguro RC-V impacta toda a cadeia de transporte rodoviário de cargas, reforçando a necessidade de transportadores, seguradoras e corretores aproveitarem o movimento regulatório para implementar inovação na jornada securitária do transporte de carga. “Com a solução da Averbei, as empresas podem evitar riscos de não conformidade, reduzir custos operacionais e garantir maior eficiência nos processos de averbação. Estamos entregando não apenas uma solução de adequação regulatória, mas uma tecnologia inteligente, com uso de integração via API, que prepara o setor para o presente e o futuro”, finaliza o CEO da Averbei.