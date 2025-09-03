O Grupo REP anuncia a aquisição da Benet, corretora com mais de três décadas de experiência no setor de benefícios corporativos. A operação dá origem à REP Benefícios, nova empresa dedicada exclusivamente à gestão de planos de saúde, odontológicos, seguros de vida em grupo e previdência.

A nova estrutura será comandada por executivos experientes: Maurício Junqueira assume como diretor comercial e Denize Junqueira como diretora operacional, ambos permanecendo também como sócios da REP Benefícios. A permanência da antiga liderança garante continuidade de valores e reforça o alinhamento estratégico com o Grupo REP.

Nos últimos anos, o segmento de benefícios corporativos tem se expandido de forma consistente no Brasil, impulsionado por fatores como a valorização do bem-estar dos colaboradores e a busca das empresas por programas de retenção de talentos. Nesse cenário, a consolidação de corretoras especializadas ganha importância ao garantir maior poder de negociação junto às operadoras e a oferta de soluções sob medida para diferentes portes de negócios.

De acordo com Bruno Weiler Cervi, CEO do Grupo REP, a iniciativa amplia a oferta de soluções de proteção para empresas e pessoas. “A criação da REP Benefícios marca um novo capítulo em nossa história, fortalecendo nossa capacidade de oferecer soluções completas, com o mesmo padrão de qualidade que sempre nos guiou”, afirma.

Para Maurício Junqueira, a integração representa um passo decisivo para ampliar o impacto das soluções já reconhecidas no mercado. “Nossa motivação sempre foi qualificar a entrega de benefícios, gerando resultados para empresas e melhor experiência para beneficiários. Agora teremos maior alcance e capacidade de atuação”, destaca.

Já Denize Junqueira ressalta que a transação valoriza o legado construído pela Benet. “Esse movimento reconhece a nossa história e nos projeta para um novo patamar. A parceria com o Grupo REP nos abre novas perspectivas para transformar o setor, mantendo o cuidado com as pessoas como essência do nosso trabalho”, completa.

A operação contou com a assessoria da Píer Partners, consultoria especializada em M&A, e do escritório MBZ Advogados, pelo lado do Grupo REP. Já a Benet foi assessorada pela EFS Advogados Associados e pelos advisors Fábio Bernal Rossetto e Antônio Brocker Junqueira.

A expectativa é que a REP Benefícios atue como uma plataforma capaz de combinar escala e personalização, fortalecendo a competitividade de seus clientes e contribuindo para elevar o padrão do setor. A chegada da nova empresa amplia o leque de atuação do Grupo REP e reforça o movimento de profissionalização do mercado de benefícios no país.