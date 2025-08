Susep debate sobre cadastramento das mútuas na TV Fenacor

A TV Fenacor acaba de lançar um novo episódio de seu programa quinzenal, que desta vez recebe a diretora da Susep, Jéssica Bastos, para uma análise aprofundada sobre o mercado de proteção patrimonial mutualista e seus impactos no setor de seguros. Na entrevista, Jéssica Bastos destaca que a Susep ficou extremamente satisfeita com o número de associações cadastradas, que superou as expectativas iniciais, marcando um passo importante para a organização desse segmento em expansão.

Segundo ela, a Susep ainda não iniciou a etapa de autorização das administradoras de operações de proteção mutualista, o que significa que nenhuma administradora está regulada neste momento, e que essa será a próxima fase do processo regulatório para consolidar o mercado.

Durante a conversa, Jéssica Bastos reforça que não há motivos para preocupação entre os Corretores de Seguros, já que a regulamentação em curso não apresenta riscos imediatos à atuação da categoria.

Pelo contrário, ela ressalta que o avanço da proteção mutualista pode abrir novas oportunidades de negócios para os profissionais que se prepararem para atender esse segmento em crescimento.

Além disso, detalha como foi o processo de cadastramento das associações, aponta os próximos desdobramentos previstos e apresenta uma visão estratégica sobre o potencial desse mercado no Brasil.

Em resumo, o episódio traz uma visão aprofundada sobre a evolução da regulamentação da proteção patrimonial mutualista, sendo indispensável para corretores, gestores e profissionais do setor que desejam entender as mudanças em curso e se posicionar de forma competitiva.

Assista ao episódio completo da TV Fenacor no YouTube