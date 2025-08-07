Sindsegnne lança programa de capacitação gratuita

Em um movimento pioneiro no setor, o Sindsegnne (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste) lança o “Programa de Desenvolvimento de Competências – PDMS na Prática”, uma iniciativa de capacitação gratuita voltada exclusivamente para os profissionais das seguradoras associadas. O programa tem como objetivo capacitar equipes com foco em temas estratégicos para o mercado de seguros, conectando teoria e prática em um formato totalmente remoto.

Com carga horária de 12 horas, o curso será dividido em oito encontros virtuais, sempre das 17h30 às 19h, nos dias 1º, 8, 15, 22 e 29 de setembro, e 6, 13 e 21 de outubro. As inscrições estão abertas até o dia 27 de agosto e são restritas aos colaboradores das seguradoras associadas ao sindicato, que tem como região sindical 13 estados do Norte e Nordeste.

Os conteúdos abordados refletem os principais desafios do ambiente corporativo atual, incluindo temas como gestão de pessoas e competência de liderança, marketing pessoal e desenvolvimento de carreira, planejamento de vendas de seguros, o profissional do futuro e os desafios no ambiente corporativo, gestão de equipes remotas, redes sociais e seus impactos no mundo dos negócios, e planejamento financeiro com foco em soluções personalizadas para os clientes.

As aulas serão conduzidas por sete professores com forte atuação no mercado, trazendo uma combinação de teoria, prática e cases reais. Entre os nomes confirmados estão: Edmir Ribeiro, presidente do Sindsegnne, Wendell Barros, Leandro Vasco, Raphael Cunha, Daniela Ferraz, Mayra Rodrigues e Marcelo Santos.

A construção do Programa de Desenvolvimento de Competências foi realizada em parceria com Cristiana Noblat, profissional com mais de 30 anos de experiência na área de educação profissional, recrutamento, seleção e desenvolvimento de talentos. Por mais de 20 anos, a especialista atuou na gestão da Escola de Negócios e Seguros (ENS), onde desenvolveu ampla experiência no mercado segurador.

“O Programa de Desenvolvimento de Competências nasce com a missão de preparar os profissionais do setor de seguros para os desafios de um mercado em constante transformação. Mais do que transmitir conhecimento, queremos fortalecer habilidades comportamentais e técnicas que se tornaram essenciais em um cenário marcado pela inovação e pela mudança contínua. Com essa iniciativa, colocamos em prática uma das principais diretrizes do Sindsegnne, em sinergia também com um dos pilares do PDMS, o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros: investir na educação e no crescimento de quem faz o nosso mercado acontecer”, afirma Edmir Ribeiro.

Os interessados já podem se inscrever por meio link. Mais informações estão disponíveis na página oficial do Sindsegnne no Instagram (@sindsegnne).