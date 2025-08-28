Seguro Garantia garante agilidade e segurança nos contratos

O Seguro Garantia é uma modalidade do segmento segurador cujo principal objetivo visa assegurar o cumprimento de contratos públicos ou privados, protegendo obrigações assumidas e evitando prejuízos. Em meio a um cenário empresarial cada vez mais desafiador e competitivo, ele surge também como uma solução estratégica e eficiente para as empresas, substituindo as garantias tradicionais, como caução em dinheiro ou fiança bancária, com a vantagem de ser menos burocrática, mais ágil e acessível.

“O Seguro Garantia é uma ferramenta poderosa não apenas para mitigar os riscos contratuais, mas também para preservar o caixa das empresas, fator fundamental em tempos de instabilidade econômica”, afirma Iolanda Marques, Head de Benefícios Corporativos & Canal Digital da Korsa Riscos & Seguros.

A modalidade pode ser utilizada em diversos tipos de contratos como licitações públicas, obras, fornecimento de bens e serviços, disputas judiciais, discussões fiscais, ações trabalhistas, entre outros. Com isso, ela permite ampliar o leque de aplicações do produto, trazendo flexibilidade e segurança para diferentes tipos de operações.

Além das aplicações mais conhecidas no mercado, o Seguro Garantia também ganha destaque na área de Gestão de Pessoas, que representa a segunda maior linha de investimento dentro das organizações. “É possível, por exemplo, utilizar o Seguro Garantia como uma forma de resgatar valores que estão paralisados em processos trabalhistas, aumentando o capital de giro da empresa e otimizando seus recursos financeiros”, destaca Iolanda.

“O Seguro Garantia não é apenas uma substituição de garantia tradicional, mas sim uma solução estratégica que melhora a performance financeira e operacional das empresas. Por isso realizamos essa campanha que está diretamente ligada à nossa missão de ajudar os clientes a enxergar essa oportunidade e implementar a melhor alternativa para a sua situação”, conclui Iolanda.