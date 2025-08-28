Instituto Aon inicia nova turma do Programa Jovem Seguro

A Aon plc (NYSE: AON) iniciou a 12ª edição do Programa Jovem Seguro, iniciativa do Instituto Aon em parceria com o Instituto Techmail, que visa ampliar a formação e a empregabilidade de jovens, com foco no mercado de seguros.

Voltado ao público de 16 a 24 anos, em situação de alta vulnerabilidade social e estudantes de escolas públicas, o programa tem como objetivo promover educação, formação e empregabilidade, oferecendo um curso de pré-qualificação com aulas e palestras que contribuem para o desenvolvimento profissional, capacitação social e para a formação de cidadãos mais conscientes e críticos, estimulando o espírito empreendedor e promovendo competências comportamentais.

Com conteúdo focado no mercado de seguros, esta edição disponibilizou 35 vagas, com aulas que serão ministradas em formato híbrido – os alunos contarão com palestras, uma vez por semana, no escritório da Aon e aulas presenciais no Instituto Techmail, duas vezes por mês.

“O Programa Jovem Seguro é um orgulho para todos nós, pois representa não apenas a possibilidade de capacitar novos profissionais, mas também de transformar vidas por meio da educação e da empregabilidade. Acreditamos que investir nos jovens é investir no futuro e na construção de uma sociedade mais inclusiva, onde oportunidades são acessíveis a todos”, afirma Jose Luis Plana, Presidente do Instituto Aon e CEO para o Brasil na Aon.

Desde a sua criação em 2014, o Jovem Seguro já formou 462 alunos. Os resultados também demonstram a efetividade da iniciativa: na turma de 2024, o índice de empregabilidade alcançou 83%, reforçando o impacto do projeto na vida dos participantes e no setor de seguros.