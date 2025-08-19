O preço médio das apólices de seguro dos veículos mais vendidos do Brasil apresentou alta em julho. Para os homens, a média chegou a R$2.341,63, crescimento de 11% em relação a junho. Entre as mulheres, o valor médio foi de R$2.903,55, um avanço de 26% no mesmo período.

Os dados são de um novo levantamento ‘Top 10’ realizado pela Minuto Seguros, uma empresa da Creditas e maior corretora digital independente do Brasil. A análise considera as onze capitais brasileiras com maior representatividade no mercado automotivo, com base no ranking da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que lista os dez modelos mais vendidos em maio.

O movimento marca uma adaptação do mercado após um primeiro semestre de preços mais estáveis, com julho registrando aumentos significativos em praticamente todas as capitais analisadas. As altas foram impulsionadas por modelos de grande volume de vendas, com destaque para variações acima de 60% em alguns casos e capitais como Rio de Janeiro, Salvador e Goiânia dentre as mais caras do país.

“Em julho, notamos um ajuste relevante nos preços, provavelmente impulsionado pela inflação do país. Vale ressaltar que a popularidade de alguns modelos de veículos, o valor das peças e a facilidade de revenda podem despertar a preferência dos criminosos por alguns modelos da lista. O roubo, dependendo da região e perfil, pode fazer com que as seguradoras ajustem os preços de um mês para o outro. Embora o primeiro semestre tenha sido positivo para o consumidor, esse cenário recente reforça a importância de acompanhar de perto as variações mensais. Aproveitar os períodos de queda é a melhor forma de encontrar as condições mais vantajosas no mercado”, explica Michel Tanam, Gerente da Minuto Seguros.

Destaques de julho de 2025:

O segundo semestre iniciou com aumento no preço médio das apólices em quase todas as capitais analisadas. No Sudeste, que já havia registrado alta no primeiro semestre, os seguros permaneceram mais caros, impulsionados por Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. No Sul e no Centro-Oeste, o movimento também foi de alta, porém em ritmo mais moderado.

Para o público masculino, as maiores variações percentuais foram no Rio de Janeiro (+26%), Bahia (+20%), Espírito Santo (+18%) e Minas Gerais (+16%). Já entre as mulheres, os destaques para as capitais mais caras ficaram para o Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, todos com aumento de 43%, seguidos por Minas Gerais (+37%), Paraná (+34%) e Espírito Santo (+33%).

Maiores variações por modelo:

Novo Polo Comfortline TSI 1.0 Flex Aut.: O veículo se manteve como o mais vendido em julho e performou entre os seguros mais acessíveis do ranking, mas apresentou aumento relevante em julho. Para os homens, o preço médio foi de R$2.219,51, alta de 30,1% em relação a junho, Distrito Federal (+35,1%), Bahia (+31,4%) e Espírito Santo (+23,7%) foram as capitais com maiores aumentos percentuais. Já entre as mulheres, o valor chegou a R$ 2.794,72, com crescimento de 27,4% frente a junho e as maiores variações ocorreram no Rio de Janeiro (+35,9%), seguido do Espírito Santo (+30,8%) e em Minas Gerais (+29,2%).

Argo 1.0 6V Flex Manual 4P: Com desempenho positivo no mês, o veículo subiu posições no ranking de vendas. Em julho, a apólice média para homens custou R$ 3.187,13, um acréscimo de R$ 1.351,01 (+42,4%) frente ao mês anterior, os destaques de variações percentuais foram para Goiás (+62,6%), Bahia (+54,3%) e Santa Catarina (+51,5%). Para as mulheres, o valor ficou em R$ 3.529,46, avanço de R$ 1.393,62 (+65,4%) em relação ao mês anterior, com os maiores aumentos registrados na Bahia (+69,4%), Rio Grande do Sul (+47,9%) e Santa Catarina (+45,2%).

T-Cross 1.0 12V TSI Flex Aut.: Apesar das retrações ao longo do primeiro semestre, o SUV registrou alta relevante em julho. Para os homens, a apólice subiu para R$ 2.831,14, alta de R$ 494,25 (+21,1%) com destaque para Santa Catarina (+19,4%) e Rio Grande do Sul (+2,2%), enquanto para mulheres chegou a R$ 3.008,45, acréscimo de R$ 483,05 (+19,1%), as maiores variações ocorreram no Rio Grande do Sul (+75,5%), Paraná (+66%) e Minas Gerais (+60,4%).

Mobi Like 1.0 8V Flex Manual 4P: O automóvel também registou um aumento das apólices em julho. Para homens, o valor médio foi de R$ 2.930,04, aumento de R$ 1.381,80 (+89,3%) frente a junho, as maiores variações foram em Salvador (+65,4%), Espírito Santo (+49%) e Santa Catarina (+49,1%). No público feminino, a média subiu para R$3.105,72, alta de R$1.623,31 (+109,6%), com destaque para Salvador (+86,5%), Goiás (+64,4%) e Espírito Santo (+42,3%).