COP30 vai ressignificar o papel do setor segurador

A Casa do Seguro, espaço que a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) está construindo para a COP30, em Belém, recebeu nessa segunda-feira a visita oficial dos deputados Duda Salabert (PDT/MG), Iza Arruda (MDB/PE) e Bandeira de Mello (PSB/RJ). A agenda fez parte da visita dos parlamentares a Belém para acompanhamento das obras de infraestrutura da cidade.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, e o diretor de Relações Institucionais, Esteves Colnago, receberam os deputados e apresentaram o espaço, detalhando passo a passo o projeto da Casa do Seguro. A estrutura encontra-se em obras, com previsão de conclusão na primeira semana de novembro.

Para Dyogo, o setor segurador vai ressignificar seu papel durante a COP30, trazendo um testemunho global a respeito dos impactos da mudança climática. “A crise climática já está presente no dia a dia de todos, e o setor tem se colocado muito dentro desse debate como um testemunho da realidade e dos impactos econômicos, mas também do impacto em vidas e em sofrimento humano que as mudanças climáticas trazem”.

Oliveira ressaltou ainda que as mudanças climáticas têm duas perversidades que a sociedade precisa estar atenta. A primeira é que ela impacta mais os países mais pobres, que foram os países que menos deram causa às mudanças climáticas. E dentro dos países mais pobres, afetam também os mais pobres dos países mais pobres. “Portanto, é um sistema que precisa de todo o envolvimento da sociedade para que a gente possa reverter esses impactos e possa compensar essas populações com ações concretas de políticas públicas e iniciativas diversas. Porque exatamente as pessoas que têm a menor contribuição para as mudanças climáticas são as que vão pagar o preço mais caro”, afirmou.

A presidente da subcomissão da Câmara dos Deputados, deputada Duda Salabert, ressaltou a mudança de postura do setor segurador, que tinha uma participação muito tímida em outras COP, e que agora vai assumir um protagonismo, embalado após a fala do embaixador André Correa do Lago, presidente da COP30, que em audiência pública na Câmara anunciou que o grande tema da COP deste ano será o seguro.

“O Brasil ainda tem uma baixa cultura no que se refere à questão de seguros. A COP é tido como para muitos como um espaço para a gente poder, não só estabelecer pontes, mas também de oportunidades. Vamos aproveitar para ressignificar o debate climático nas cidades, no estado e no Brasil, que é impossível fazê-lo sem o setor de seguro, nos ajudando no Congresso Nacional, na construção de políticas públicas, seja o financiamento público, privado ou na parceria público-privada”, disse.

A deputada encerrou sua fala ressaltando com otimismo sobre a realização da Conferência, que ocorre em menos de 100 dias. “Mas nessa sala aqui todo mundo está convicto de que a COP já deu certo e agora a nossa luta não é se vai dar ou não certo, porque já deu. A nossa luta é para fazer assim dessa COP, a melhor COP de todos os tempos”.

O deputado Bandeira de Mello vê com entusiasmo o empenho do setor segurador em levar para a COP soluções para as questões climáticas. “As mudanças climáticas trazem eventos que podem ser mitigados, seus efeitos financeiros podem ser mitigados através do seguro, e o setor segurador felizmente está atento para isso e eu tenho a impressão que o que vai ser feito aqui na COP30 vai dar visibilidade para isso até internacionalmente”.

Ao fim da visita à Casa do Seguro, a delegação seguiu para a Associação Comercial do Pará (ACP), onde foram recebidos pela presidente, Elizabete Grunvald, para uma apresentação dos projetos de sustentabilidade da CNseg e um coquetel de encerramento da visita oficial em Belém.

A presidente ressaltou a parceria com a CNseg na Casa do Seguro e fez questão de responder aos críticos da realização da conferência em Belém. “A vinda de vocês é muito importante para nós nesse momento, seja como formadores de opinião ou como autoridades que são, para reforçar a mensagem de que nós vamos dar conta e que a despeito da descrença de alguns que não nos conhecem muito, nós vamos estar, sim, preparados para receber esse momento com enorme alegria”, finalizou.