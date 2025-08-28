Samplemed confirma participação no ITC Vegas 2025

O ITC Vegas, considerado o maior encontro global de inovação em seguros, já tem data marcada: de 14 a 16 de outubro, no Mandalay Bay, em Las Vegas. Reunindo mais de 10 mil participantes de mais de 90 países, o evento consolida-se como o principal espaço de networking, aprendizado e tendências do setor de seguros em escala mundial.

Neste ano a expectativa é de um crescimento expressivo da presença latino-americana, especialmente da delegação brasileira, que contará com uma agenda especial de networking incluindo happy hours, encontros com executivos internacionais e reuniões exclusivas para C-levels de seguradoras.

Entre os destaques de 2025, a Samplemed marcará presença como Bronze Sponsor, com estande exclusivo no Latam Town Square, espaço dedicado à América Latina dentro do ITC Vegas.

“Estar no ITC Vegas como patrocinadores é mais um passo no fortalecimento da nossa presença internacional. O evento é uma oportunidade única para mostrar como o s.360 está redefinindo o processo de subscrição, tornando-o mais ágil, preciso e humano”, afirma Silas Kasahaya, CEO da Samplemed.

No evento, a Samplemed apresentará as mais recentes evoluções do s.360 life underwriting, plataforma SaaS reconhecida por transformar a subscrição de vida e saúde com automação, inteligência artificial e integrações médicas avançadas.

O s.360 já conquistou prêmios e reconhecimentos em eventos como o Sureify Life & Annuity Summit (ITC Vegas 2024), Swiss InsurTech Summit & Awards e Insurance Corp Awards, além de ter sido destaque em conferências na Europa e na América Latina.

Estruturada em três pilares, a plataforma traz: