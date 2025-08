Icatu Seguros lança terceira temporada do IcatuCast 

A Icatu Seguros acaba de lançar a 3ª temporada do IcatuCast – Corretor que Inspira, videocast dedicado aos corretores de seguros. O programa, que já conta com 13 episódios e média de mais de 50.500 visualizações, chega a uma nova fase, marcada por conversas ricas e aprofundadas. Nesta temporada, o programa reúne especialistas da própria Icatu e de diferentes áreas do mercado, ampliando os olhares sobre os temas que impactam o dia a dia dos parceiros.

O episódio de estreia, que foi ao ar no dia 28 de julho, aborda um tema muitas vezes evitado pelas famílias, mas essencial: “Morte e Proteção: como conversar a respeito sem tabus”. Focado na importância do seguro de vida como forma de cuidado e de proteção, o episódio reúne César Saut, Vice-presidente Corporativo da Icatu Seguros, e Mariana Clark, consultora, psicóloga especializada em saúde mental, perdas e luto, acolhimento, humanização e prevenção de adoecimentos em empresas e escolas.

Durante o episódio, César destaca que a dificuldade de falar sobre a morte ainda é um traço da cultura brasileira e que as pessoas costumam chegar ao fim da vida com problemas financeiros e dependentes dos outros. Ele reforça que o seguro de vida pode ser um aliado importante nesse cenário, já que permite, inclusive, a antecipação da cobertura em casos de doenças terminais. “O mercado potencial é absurdo”, observa.

Mariana complementa a reflexão ao destacar que as escolhas feitas em vida moldam não apenas como vivemos, mas também como partiremos. “Se a gente não está fazendo escolhas conscientes hoje, naturalmente a nossa morte vai ter uma consequência, como o de não ter feito um planejamento financeiro, por exemplo”. Para ela, o silêncio em torno do tema só aumenta a angústia. “Não é romantizar, porém, se a gente não faz essa reflexão em vida, a gente está perdendo uma oportunidade de refletir sobre a nossa existência. E essa é uma reflexão que a gente tem que semear hoje”.

O episódio também reforça o papel do seguro de vida e da previdência privada como ferramentas de autocuidado. Para César, mais do que preservar um legado, planejar o futuro é também uma forma de cuidado consigo. “Ter seguro de vida ou fazer uma previdência é, sim, uma questão de preservação de legado e encarar naturalmente o ciclo de vida, mas também é um ato de autocuidado, porque eu já vou me deparar com a finitude. Isso é certo, eu só não sei quando”, diz.

Ele ainda ressalta a importância dos corretores nesse processo, como agentes que provocam a reflexão e ampliam o diálogo sobre planejamento financeiro. “Nós temos um mercado futuro que é duas ou três vezes maior que o mercado existente, mas a gente tem que construir este mercado. É fundamental interpretar a beleza do que a gente faz e a importância do seguro e da previdência, assim como as fragilidades da vida e tentar sensibilizar as pessoas”, finalizou.