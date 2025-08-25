O Grupo Apisul encerrou as comemorações dos seus 40 anos na noite desta quinta-feira (21), em um evento especial que reuniu os principais players do setor de transporte e logística brasileiro, no Vale dos Vinhedos, na Serra gaúcha. A celebração aconteceu no Centro de Eventos Marco Luigi, em Bento Gonçalves (RS), com a presença de clientes, parceiros e amigos que fazem parte da trajetória da companhia e do desenvolvimento do setor.

“Completar 40 anos de empresa é gratificante e, especialmente, emocionante. Esse marco significativo nos faz refletir sobre o caminho que percorremos, sobre tudo o que construímos e sobre os parceiros com quem pudemos contar nessa jornada. Mais do que isso, nos traz a renovação do desejo de seguir contribuindo e impulsionando o setor, através da geração de soluções inteligentes e sustentáveis”, afirmou o Presidente do Grupo Apisul, Paulo Cunha.

Com uma história marcada pelo pioneirismo, inovação e confiança, a companhia foi fundada em 1985, no Rio Grande do Sul, focada exclusivamente no ramo de administração e corretagem de seguros. Ao longo dos anos, ampliou atuação com a fundação e a incorporação de novas empresas, e expandiu atividades para todo o Brasil.

Hoje, o Grupo Apisul constitui um ecossistema completo de soluções em seguros, gerenciamento de riscos e inteligência logística, preparado para atender de ponta a ponta às reais necessidades do cliente. Com mais de 1.200 colaboradores, a empresa monitora mais de 5 milhões de viagens por ano e protege um volume superior a R$ 1,2 trilhão em cargas seguradas.

Para o Vice-presidente do Conselho Administrativo, José Di Napoli, esses 40 anos de empresa representam um marco que coroa anos de dedicação, esforço e comprometimento. “Foram quatro décadas de muita realização e satisfação. Temos muito a comemorar e, principalmente, a agradecer aos amigos, colaboradores, parceiros e clientes que nos apoiaram nessa trajetória e nos permitiram viver tudo isso”, pontua.

Com o compromisso em cuidar da jornada de operações logísticas que movimentam o mundo, a companhia tornou-se referência no setor e, para o futuro, almeja seguir impulsionando o desenvolvimento do mercado. Para isso, a empresa planeja investir R$ 17,5 milhões em inovação tecnológica, digitalização de processos e ações sustentáveis. Ainda em 2025, pretende abrir novas filiais em regiões estratégicas, fortalecendo a presença da marca e o compromisso com clientes em todo o Brasil.

Entre os participantes do evento, estiveram o Presidente do SETCESP (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e Região), Marcelo Rodrigues; Presidente da SETCERGS (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul) e fundador do Grupo Troca, Delmar Albarelo; Presidente da FETRANSUL (Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul), Francisco Cardoso; Presidente da Braspress e conselheiro vitalício da NTC&Logística, Urubatan Helou, assim como presidentes e representantes das principais seguradoras do País.