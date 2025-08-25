IBA realiza doação para a Associação Fernanda Bianchini

O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), engajado em ações de responsabilidade social, realizou uma doação para a Associação Fernanda Bianchini em São Paulo. O diretor de Saúde do IBA, Rafael Sobral e a atuária Mainara Cardoso, estiveram na sede da Associação no mês de agosto e entregaram uma contribuição do Instituto Internacional de Atuária (IAA), e aproveitou para conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela entidade.

A Associação Fernanda Bianchini é exemplo de inclusão social, oferecendo aulas gratuitas de dança, teatro, canto e atendimentos terapêuticos a crianças, jovens e adultos com deficiências. Desde sua fundação, a instituição já transformou mais de 3.000 vidas através da arte, promovendo um poderoso movimento de inclusão social.

“As doações do IAA e do IBA visam fortalecer iniciativas como as da Associação Fernanda Bianchini, auxiliando na continuidade de seus programas e o atendimento de qualidade a seus alunos e familiares. A parceria reforça o compromisso de ambas as entidades com a promoção da dignidade humana e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, concluiu Sobral.