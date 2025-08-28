Azos anuncia dois novos executivos

Em um momento em que o seguro de vida ganha protagonismo no planejamento financeiro das famílias brasileiras, a Azos anuncia a chegada de dois novos executivos para reforçar sua estratégia de crescimento e inovação: João Levandowski, como Diretor Comercial, e Heloisa Falcão, como Diretora de Produtos. A movimentação acontece em meio a uma fase de expansão acelerada do setor, marcada pelo envelhecimento populacional e pela maior demanda por soluções acessíveis, digitais e conectadas à realidade dos corretores.

Heloisa Falcão tem mais de 17 anos de trajetória no setor, com passagens pela Prudential e MetLife, onde liderou o desenvolvimento e precificação de produtos inovadores. Segundo a executiva, o foco será ampliar a colaboração entre as áreas de Produtos e Comercial. “Vejo a Azos como protagonista de uma nova fase do setor, em que tecnologia e cocriação com os parceiros definem o ritmo de evolução. Nosso objetivo é estruturar soluções que não apenas acompanhem tendências, mas que se antecipem às necessidades de clientes e corretores, criando valor real em um mercado cada vez mais competitivo”, diz.

Já João Levandowski, com 24 anos de experiência no mercado, atuou como Gerente Comercial Nacional da Sancor Seguros e passou 17 anos na MetLife, além de experiências na Porto Seguro e Bradesco Seguros. Para ele, a área comercial será a peça-chave na consolidação da estratégia de crescimento da companhia. “Vivemos um momento de transformação no mercado de seguros de vida, em que a combinação de relacionamento próximo com o corretor e ferramentas digitais definirá o sucesso. A Azos já mostrou como a tecnologia pode simplificar a experiência de venda, e nosso desafio agora é expandir essa proposta de forma sustentável e cada vez mais próxima das necessidades do mercado”, afirma.

De acordo com dados da CNseg, o seguro de vida registrou crescimento de 14% em prêmios no primeiro bimestre de 2025, impulsionado justamente pela busca de proteção em um contexto de maior longevidade e desafios financeiros multigeracionais. Com a chegada dos novos executivos, a Azos reforça seu compromisso em acelerar o desenvolvimento de soluções simples, digitais e conectadas à realidade dos corretores e das famílias brasileiras, em um momento em que a longevidade e a pressão financeira multigeracional ampliam a importância do seguro de vida.

“Estamos muito felizes em receber a Heloisa e o João no time. Eles trazem uma bagagem valiosa, que chega em um momento essencial para a nossa próxima fase de crescimento. Mais do que experiência, eles compartilham da nossa visão de simplificar o seguro de vida e aproximar ainda mais a Azos dos corretores e das famílias brasileiras”, conclui Rafael Cló, CEO do Azos.