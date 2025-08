Bradesco Seguros apresenta nova sede na Avenida Paulista

Para estar ainda mais próximo dos corretores e parceiros o Grupo Bradesco Seguros inicia uma nova fase de sua trajetória com a transferência de sua sede de Alphaville, em Barueri, para a Avenida Paulista, em São Paulo. Com mudança prevista para acontecer até o fim deste trimestre, o novo endereço contempla duas torres, agregando um ambiente de trabalho funcional a espaços focados em encontros comerciais e ações corporativas, que visam estreitar ainda mais a relação com os parceiros de negócios da companhia.

“Estaremos em um dos locais mais importantes do mercado de negócios e cultural do país, mais próximos dos corretores, nossos principais parceiros, em uma estrutura pensada para impulsionar colaboração e excelência no atendimento. Essa mudança representa nossa visão de futuro”, afirma Ivan Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros.

O novo espaço abrigará as empresas do grupo e foi desenhado para fomentar conexões, fortalecer a atuação comercial e oferecer uma área exclusiva para receber os corretores de seguros parceiros. Com uma estrutura mais moderna e colaborativa, a nova sede contará com duas torres: Paulista e Itapeva. Na primeira, além de abrigar as empresas, haverá um espaço comercial, com salas de reuniões e espaço para encontros com público interno e externo, ampliando o relacionamento com parceiros. Já na segunda torre, a estrutura contemplará uma clínica Meu Doutor Novamed; o Espaço Corretor, com ambientes colaborativos, salas de treinamento e reuniões com parceiros de negócio; e o Espaço Conexão, ambiente projetado para eventos da Companhia.