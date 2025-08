Seguros Unimed cresce 21% em São Paulo e ultrapassa R$4,1 Bi

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, registrou um aumento de 21% em seu faturamento no estado de São Paulo entre abril de 2024 e março de 2025. O resultado considera todos os segmentos de atuação da companhia: Saúde, Odontologia, Vida, Previdência e Ramos Elementares, que incluem seguros residenciais, empresariais e de responsabilidade civil profissional. No total, o faturamento consolidado ultrapassou a marca de R$4,1 bilhões.



O principal destaque foi o segmento Saúde, que apresentou um crescimento de 23% no período, movimentando mais de R$3,6 bilhões, seguido por Odontologia, Ramos Elementares, Previdência e Vida.



“São Paulo é um mercado estratégico para a Seguros Unimed, não apenas pelo volume de negócios, mas pelo papel fundamental que as cooperativas da marca Unimed desempenham em nosso ecossistema. Esse crescimento é resultado direto da confiança dos nossos clientes e dos investimentos contínuos em tecnologia, novos produtos e melhorias na experiência do segurado”, afirma Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos da Seguros Unimed.