Robert Bittar participa de encontro do Clube da Bolinha em Curitiba

No dia 14 de julho, o vice-presidente da Escola de Negócios e Seguros (ENS) e sócio fundador do Grupo A12+, Robert Bittar, participou de um jantar promovido pelo Clube da Bolinha do Paraná. O encontro foi realizado no restaurante Caroula Pizza Doc, em Curitiba.

O evento teve como objetivo promover o relacionamento entre lideranças e profissionais do setor de seguros. Na ocasião, o reitor da ENS, Paulo Henrique Moreira Baena, recepcionou os convidados ao lado da diretoria da instituição. Estiveram presentes nomes como Fausto Dórea, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, além dos confrades Humberto Carrilho (professor da ENS), Marcelo Passini, Dilermando Garcia, José Arruda, Gabriel Valério, Carlos Bazoli, entre outros.

Com ampla trajetória no setor, Bittar presidiu a ENS por 16 anos, entre 2005 e 2021, e retornou à instituição em 2024 como vice-presidente. Também atua como vice-presidente financeiro da Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor), entidade em que já ocupou outros cargos de liderança, incluindo períodos como presidente interino. Foi presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná (Sincor-PR) por três mandatos e é conselheiro da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP).