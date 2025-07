Educação superior impulsiona carreira no mercado de seguros

Concluir o ensino médio é um marco importante na trajetória dos estudantes e marca o início de decisões relevantes para o futuro profissional. Entre elas, a escolha por um curso superior segue sendo uma das mais significativas para quem busca melhores oportunidades de trabalho e crescimento de renda.

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), divulgado pela CNN Brasil, apontou que a diferença salarial entre profissionais com diploma superior e aqueles com apenas o ensino médio chegou a 126% no segundo trimestre de 2024. Considerando os últimos 12 anos, a disparidade foi ainda maior, alcançando 152%.

Setor de seguros demanda qualificação

No mercado de seguros, a formação superior também tem ganhado destaque. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o setor registrou R$ 435,56 bilhões em receitas no acumulado de 2024, um crescimento de 12,2% em relação ao ano anterior. O desempenho indica a necessidade crescente por profissionais capacitados.

Para atender a essa demanda, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) oferece a Graduação em Gestão de Seguros, com reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). O curso, com duração de dois anos, prepara os alunos para atuar em áreas de gestão no setor segurador.

A formação é realizada de forma 100% on-line e aborda disciplinas como Teoria Geral do Seguro, Gestão Estratégica de Seguros, Gestão de Projetos, Comunicação Empresarial e ramos técnicos específicos como seguros de automóveis, transportes, responsabilidade civil e riscos patrimoniais.

Inscrições abertas para o segundo semestre

As inscrições para as turmas do segundo semestre de 2025 estão abertas. As aulas começam em 4 de agosto, e os candidatos que se matricularem até 31 de julho terão desconto na primeira mensalidade.

Mais informações e acesso ao processo seletivo estão disponíveis no site da Graduação em Gestão de Seguros.