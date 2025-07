Aleatti chega ao mercado com proposta de modernizar o corretor

EXCLUSIVO – Foi inaugurada na noite da última terça-feira (15), em Guarulhos (SP), a Aleatti Assessoria, empresa voltada ao suporte comercial, técnico e estrutural para corretores de seguros da região. A iniciativa é fruto de um planejamento de sete anos e tem como proposta preencher lacunas deixadas pela ausência física de seguradoras na cidade.

Durante o evento de inauguração, Claudemir Machi, sócio e diretor comercial da Aleatti, destacou que a proposta da empresa vai além da intermediação comercial. “Não estamos entregando uma simples assessoria, mas sim um espaço de inovação e aculturamento do seguro para os profissionais do setor”, afirmou.

Com atendimento voltado a ramos como automóveis, seguros residenciais, planos de saúde e consórcios, a Aleatti pretende oferecer um suporte completo aos corretores locais. “Aquele corretor que está com dificuldade em qualquer produto ou seguradora, nós teremos a solução — tanto comercial quanto tecnológica”, disse Machi.

A empresa contará com especialistas por segmento, estrutura física com salas de reunião e treinamento, além de espaço de coworking para os profissionais. “O corretor poderá tirar dúvidas, conversar sobre contratos, questões jurídicas ou qualquer tema relacionado ao seguro. Nossa estrutura está à disposição”, explicou.

Um dos diferenciais ressaltados por Machi é o investimento em soluções tecnológicas para apoiar a rotina dos corretores. “Vamos trazer o melhor multicálculo, ferramentas de gestão e outras inovações. O corretor precisa entender e usar a tecnologia para crescer”, afirmou.

Milton Zalcberg, sócio e também diretor comercial da assessoria, lembrou que a criação do espaço é a realização de um antigo projeto, baseado nas próprias experiências da dupla como corretores. “Sentimos na pele as dificuldades e entendemos que havia uma grande oportunidade em Guarulhos, onde praticamente não há mais presença física das seguradoras. Queremos suprir essa lacuna”, disse.

Segundo ele, além do suporte ao corretor, a Aleatti estará aberta também às seguradoras que desejarem realizar treinamentos ou encontros presenciais. “Temos infraestrutura que pode ser utilizada tanto por parceiros comerciais quanto pelos próprios corretores que precisem de um local adequado para reuniões com clientes”, completou.

A assessoria nasce com duas parcerias estratégicas em sua proposta: a F.Luisi Assessoria e a Brasil Health. No caso da F.Luisi, trata-se de uma integração operacional em que ambas as empresas mantêm suas marcas e estruturas, mas atuam de forma conjunta. “A F.Luisi já realizava esse trabalho e a entrada da Aleatti veio para somar. As duas seguem com suas identidades, mas compartilham esforços em benefício do corretor”, explicaram os sócios.

Para os fundadores, a proposta da Aleatti é atuar como ponte entre o novo momento do mercado — marcado pela chegada de seguradoras digitais e produtos inovadores — e o corretor, que muitas vezes carece de apoio para se adaptar. “Queremos ser um trampolim para esses novos negócios, levando as novidades ao corretor para que ele não perca oportunidades e possa desenvolver sua carteira com mais eficiência”, concluiu Zalcberg.

A equipe da Aleatti Assessoria é composta por Claudemir Machi, Milton Zalcberg e Anderson Barranco, que atuam como sócios e diretores comerciais; Fred Zampieri, diretor comercial; Jacqueline Mendes, consultora especializada em consórcios; Bruno Beraldo, consultor em saúde e benefícios; e Gislaine Gouveia, responsável pela assessoria comercial.

Nicholas Godoy, de São Paulo