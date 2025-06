Zurich aciona Fundo de Catástrofe ás vitimas de enchentes no RS

A Zurich Seguros e a Zurich Santander estão direcionando R$ 222,5 mil, por meio do seu Fundo de Catástrofe, para auxiliar as vítimas da nova onda de alagamentos, provocada por chuvas intensas que ocorrem desde o último dia 18, no Rio Grande do Sul. Com o aporte, os recursos já estão sendo destinados à aquisição de itens emergenciais, como cestas de alimentos, kits de higiene, mantas e refeições desidratadas, beneficiando cerca de 11 mil pessoas.

“Mais uma vez, estamos colocando em prática nosso compromisso com a proteção das pessoas, especialmente em momentos de maior vulnerabilidade. O Fundo de Catástrofe foi criado justamente para oferecer uma resposta ágil e eficaz diante de eventos extremos como este, e reforça nosso papel ativo no apoio às comunidades brasileiras.”, afirma Nathalia Abreu, gerente executiva de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa da Zurich Seguros.

Criado em 2022, o Fundo Catástrofe visa auxiliar comunidades em emergências ou calamidade pública no Brasil, provenientes de situações climáticas, como enchentes, alagamentos, deslizamentos e outras situações adversas. Mantido com recursos das seguradoras, o fundo prioriza a agilidade para atender às necessidades básicas da população.

Em 2024, diante da tragédia histórica que afetou o mesmo estado, a Zurich também ativou o fundo e destinou mais de R$ 1 milhão para iniciativas emergenciais e de reconstrução. A atuação envolveu parcerias com organizações locais e resultou em impacto direto na recuperação de famílias e comunidades duramente afetadas.