Seguro para eventos pode garantir tranquilidade em período junino

Com a chegada do mês de junho, o tradicionais festas juninas ganham força em todo o país, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Entre quadrilhas, fogueiras, comidas típicas e muita animação, também surgem os desafios de garantir a segurança e o bom andamento dos eventos. Para evitar imprevistos e prejuízos, o Seguro para Eventos se apresenta como uma solução prática e eficiente para quem organiza as festividades.

Segundo Leandro Vasco, diretor do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), o seguro atende às necessidades tanto da organização quanto do público, com coberturas que vão desde a montagem até a desmontagem de festas juninas.

“O objetivo do produto é proporcionar uma experiência segura e protegida para todos os envolvidos, evitando transtornos e prejuízos em caso de acidentes”, afirma Vasco. O seguro está disponível para pessoas jurídicas em todo o Brasil e conta com uma ampla gama de coberturas básicas e adicionais. Entre as coberturas básicas, estão a responsabilidade civil do expositor e a do organizador, ambas protegendo contra danos corporais ou materiais causados a terceiros.

Além disso, o seguro oferece coberturas adicionais que ampliam a proteção do evento, como acidentes pessoais; instalação, montagem e desmontagem; responsabilidade civil por danos morais; guarda de veículos; falha no fornecimento de bebidas e alimentos; danos ao conteúdo do local; equipamentos musicais e cinematográficos; objetos em exposição; e até subtração de valores em bilheterias.

Leandro Vasco destaca que o seguro se tornou um instrumento essencial para a continuidade e o sucesso desses eventos, sobretudo em tempos de alta demanda e grande movimentação de público. “Organizar um São João sem perrengues é possível com planejamento e proteção adequada. O seguro garante que, mesmo diante de contratempos, o evento possa seguir conforme o previsto”, reforça.

Para contratar o serviço, é necessário procurar um corretor de seguros qualificado, que irá formatar a apólice de seguro mais adequada ao formato da festa. A recomendação do diretor é que os organizadores busquem essa proteção com antecedência, assegurando um São João mais tranquilo, seguro e bem-sucedido para todos os participantes.