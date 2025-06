Pottencial: um caminho de grandes números

EXCLUSIVO – A trajetória da Pottencial Seguradora no mercado de Seguro Garantia é uma história de consistência, planejamento de longo prazo e forte capacidade de adaptação diante das transformações regulatórias e tecnológicas do setor. Em 2024, a companhia consolidou mais uma vez sua posição como líder do segmento, com um total de R$ 771,4 milhões em prêmios emitidos e R$ 641,5 milhões em prêmios ganhos, de acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Com 15,17% de market share, este é o sétimo ano consecutivo em que a seguradora ocupa o topo da lista.

Carlos Ferreira Quick, vice-presidente da companhia, compartilha os pilares dessa performance robusta e os próximos passos da empresa em um cenário cada vez mais desafiador. “Quando a Pottencial iniciou as operações em 2010, podemos dizer que estávamos aprendendo, mas sempre pensando em construir algo a longo prazo, que fosse consistente e que entregasse valor”, relembra Quick. Desde o início, o Seguro Garantia foi o foco da companhia, o que permitiu não apenas crescimento, mas o desenvolvimento de expertise e uma sólida reputação no mercado.

Segundo o executivo, um dos pontos-chave dessa trajetória foi a capacidade da companhia de se adaptar às transformações legais e regulatórias. “Passamos por mudanças legais, como atualizações de circulares da Susep que redefiniram modalidades, padronizaram cláusulas e trouxeram maior transparência e flexibilidade.”

Entre os avanços regulatórios mais significativos, está a crescente aceitação do Seguro Garantia Judicial. Inicialmente ignorada na legislação, a modalidade hoje é amplamente reconhecida pelo Judiciário, o que representa uma oportunidade valiosa para empresas preservarem seu capital.

“As modalidades judiciais são fundamentais para a saúde financeira das empresas, permitindo o pleno fluxo de caixa ao invés de ter dinheiro parado em disputas judiciais”, destaca o vice-presidente. A seguradora atua com diversas modalidades, incluindo Execução Fiscal, Judicial Cível, Trabalhista e, mais recentemente, Garantias Arbitral e de Substituição de Bens e Direitos Arrolados.

Expansão, tecnologia e inovação

A Pottencial oferece hoje mais de 60 modalidades de Seguro Garantia, atendendo desde pequenas empresas até grandes corporações. Além das tradicionais Garantias de Performance, Licitação (BID) e Concessões, o portfólio também acompanha clientes em áreas como construção civil, mercado financeiro, exportação e agronegócio.

Para suportar essa abrangência, a companhia investe fortemente em tecnologia. “Hoje, plataformas automatizadas permitem que a análise de documentos e a triagem dos casos sejam feitas com muito mais velocidade”, afirma Quick. A inteligência artificial também é usada na leitura de documentos e na regulação de sinistros, especialmente em casos de menor complexidade.

A digitalização dos processos trouxe benefícios não apenas operacionais, mas também estratégicos: maior capilaridade, melhores decisões técnicas e a possibilidade de criar experiências mais transparentes e ágeis para clientes e parceiros.

Um ano com novidades

A expectativa para 2025 é de crescimento acelerado, impulsionado especialmente pela Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021). A legislação permite que o valor da garantia exigida suba para até 30% do contrato, além de incluir a cláusula de retomada, pela qual a seguradora se compromete a concluir obras inacabadas.

“Esse novo cenário transfere a responsabilidade de concluir obras do poder público para as seguradoras”, explica. Isso exige maior rigor na análise técnica e capacidade de gestão de projetos, mas também abre caminho para novos modelos de negócio e mais relevância institucional para o Seguro Garantia.

Nos últimos anos, a companhia expandiu também por meio de aquisições estratégicas. “Adquirimos recentemente a carteira de Seguro Garantia da Sura Seguros, aumentando ainda mais nossa atuação”, diz o executivo. Em 2021, a Pottencial já havia incorporado a carteira de Fiança Locatícia da Cardif, fortalecendo sua posição também nesse segmento, no qual é vice-líder de mercado.

Além do Seguro Garantia, a companhia aposta em linhas complementares como Máquinas e Equipamentos, Riscos de Engenharia, Seguro de Vida e Seguro Residencial.

Relacionamento e diferenciais

Um dos principais diferenciais da Pottencial está no relacionamento com os corretores e clientes. A empresa mantém uma plataforma digital que oferece autonomia aos parceiros e simplifica a cotação e emissão de apólices. “Nosso atendimento é atento, eficiente e focado em proteger o que é valor para nossos clientes”, resume Quick.

A empresa conta com rating A+ (bra) da Fitch Ratings, auditoria por Big Four, boa reputação junto aos resseguradores e um índice NPS de 91 no primeiro trimestre de 2025, indicador que coloca a empresa na faixa de encantamento dos clientes.

“Temos um pensamento de longo prazo. Buscamos construir relações sólidas e entregar resultados consistentes, não apenas no curto prazo”, reforça.

Apesar do crescimento expressivo, o Seguro Garantia ainda enfrenta barreiras de conhecimento e adesão, tanto no setor público quanto no privado. “Existe um desconhecimento significativo sobre o produto, mesmo entre empresas da construção civil. É preciso desmistificar seu uso”, alerta o executivo.

O Seguro Garantia exige gestão ativa, acompanhamento técnico e atualização constante do status contratual. “É um produto vivo”, define Carlos Ferreira Quick.

*Matéria originalmente publicada na Revista Apólice #308