Mapfre impulsiona IA ética com novo centro no Brasil

A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, lançou um manifesto global que propõe uma abordagem ética, humanista e responsável para o uso da inteligência artificial (IA). A iniciativa, inédita entre as empresas que compõem o IBEX 35, principal índice da bolsa de valores da Espanha, estabelece princípios para orientar o desenvolvimento e a aplicação da tecnologia nas operações da companhia, com foco na proteção de dados, transparência e centralidade nas pessoas.

O manifesto da MAPFRE estabelece cinco princípios fundamentais para o uso da IA como, atuação em modelo híbrido (IA + pessoas), adoção responsável e alinhada aos objetivos estratégicos, proteção dos dados e da confiança dos clientes e corretores, estímulo ao desenvolvimento humano e compromisso com a sustentabilidade.

Paralelamente ao manifesto, a MAPFRE anunciou a criação de um Centro de Inteligência Artificial com atuação no Brasil, Espanha e Estados Unidos. O novo centro vai reunir especialistas dos três países para coordenar projetos, compartilhar soluções e acelerar a adoção da IA. A proposta é acelerar a adoção da tecnologia com segurança, consistência e escalabilidade, respeitando as particularidades regulatórias e culturais de cada região.

No Brasil, a empresa já utiliza ferramentas baseadas em inteligência artificial desde outubro de 2024. Nesse período, mais de 800 mil atendimentos passaram por algum tipo de análise com o uso da tecnologia, o que representa uma média mensal de mais de 160 mil interações.

Segundo Hugo Assis, diretor-geral de inovação e transformação da MAPFRE no Brasil, a tecnologia não deve ser vista como um fim em si, mas como uma ferramenta para melhorar a experiência do cliente e do corretor, ampliar o acesso e garantir transparência em todas as etapas do processo. “O manifesto reforça nosso compromisso com uma transformação digital que respeita as pessoas e a sociedade. Estamos investindo em uma inteligência artificial que apoia a jornada e fortalece a capacidade de análise em todas as áreas do negócio”, afirma.

Atualmente, a MAPFRE acumula mais de 115 casos de uso da tecnologia em suas operações globais, voltados principalmente para a automação de processos, personalização de produtos e ganho de eficiência no atendimento ao cliente e ao corretor. A empresa também utiliza IA para a prevenção de fraudes, por meio da identificação automatizada de padrões, e para a análise de sentimentos nas interações com clientes, o que tem contribuído para personalizar respostas, antecipar necessidades e melhorar indicadores como o NPS (Net Promoter Score).

Para acessar o Manifesto clique aqui.