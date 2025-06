Inovação e parcerias fortalecem atuação da Essor Seguros

A Essor Seguros tem investido em inovação para ampliar sua presença no mercado por meio de parcerias estratégicas. Um dos principais exemplos é a PlugEssor, plataforma desenvolvida para permitir que empresas de diferentes perfis — corretoras de seguros, fintechs, startups, fabricantes, varejistas e e-commerces — possam oferecer seguros aos seus públicos de forma eficiente e personalizada.

Entre os principais benefícios da solução estão a facilidade de integração entre sistemas por meio de APIs, o suporte multidisciplinar aos parceiros, a possibilidade de venda cruzada (cross sell) entre diferentes canais e o acesso a dados e informações para acompanhamento de carteiras de seguros. Tudo isso sem a necessidade de projetos longos ou investimentos elevados em desenvolvimento.

A proposta é permitir que os parceiros acompanhem toda a jornada do produto — do desenvolvimento à regulação de sinistros — com o apoio de uma infraestrutura completa.

“Oferecemos todo o apoio necessário ao parceiro, não só na parte de tecnologia, mas também técnico e operacional, com uma equipe experiente e comprometida com o negócio”, afirma Roberto Uhl, head de digital da Essor.

Segundo Uhl, um dos diferenciais da companhia é a combinação entre tecnologia e atendimento humano. “A Essor mantém investimentos constantes em tecnologia, inclusive utilizando inteligência artificial, para melhorar a experiência dos segurados e terceiros, sem perder a humanização necessária quando da ocorrência de um sinistro. É a junção do melhor da tecnologia com o contato humano indispensável para o sucesso das nossas parcerias de longo prazo”, destaca.

Ainda de acordo com o executivo, a companhia mantém uma abordagem aberta e colaborativa com seus parceiros, buscando ganhos mútuos e sustentáveis. “Sistematizamos um trabalho aberto, propiciando ganhos importantes para todo o mercado e integramos nossos parceiros para que alavanquem suas vendas de forma segura e escalonável”, conclui.

N.G.