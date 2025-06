Generali reforça compromisso em inovação no setor de seguros  

A CNseg divulgou recentemente uma pesquisa mostrando que o mercado segurador brasileiro intensificou seus investimentos em inovação. Em números, o setor alcançou a marca de R$ 19,6 bilhões destinados a esse objetivo em 2024. Os recursos se dividem principalmente em produtos e serviços, infraestrutura tecnológica e processos.

Uma das companhias que mais contribui para o debate e a aplicação de inovação no mercado é a Generali Brasil, seguradora que completou 100 anos no país em 2025. Eleita pelo MIT Technology Review como uma das 20 empresas de maior destaque, a Generali investiu na criação de uma área voltada especificamente para este pilar em 2024.

Para conquistar esse marco, a Generali elaborou ações para aprimorar sua gestão, marketing, processos e produtos: adotou o sistema S/4HANA e o Salesforce Service Cloud, implementou o atendimento por WhatsApp, lançou a Cobertura PIX como produto e criou as áreas de Experiência do Cliente, Inovação e Sustentabilidade; além a implementação do TIA, sistema core de seguros, ampliando a sua jornada de excelência nas operações da empresa.

Dentre as iniciativas, se destaca também o projeto de transformação digital, que visa criar um ecossistema integrado de sistemas de seguros dentro da companhia. Essa nova plataforma, escolhida pelo Grupo Generali para implementação global, já está em fase de estruturação interna.

Isso reforça o que a pesquisa da CNseg revelou: 75% das organizações brasileiras atuantes em seguros possuem uma área dedicada à inovação e 92% usam recursos internos unidos a parcerias externas como startups, hubs, consultorias e universidades.

Os resultados da Generali refletem a efetividade de se trabalhar no desenvolvimento de novos produtos e processos, cada vez mais voltados para as reais necessidades dos clientes, resultando em um lucro de R$ 104,8 milhões em 2024, um crescimento de 38% em relação ao ano anterior.

De acordo com o Diretor de TI e Operações da Generali, Alexandre Muniz, a experiência do cliente seguirá como foco e motivação principal da empresa nos próximos anos, e isso envolve ideias e práticas inovadoras no mercado. “Queremos oferecer aos nossos segurados as melhores soluções e, por isso, o nosso motor de transformação seguirá em pleno funcionamento”, afirma o executivo.

Uma das ferramentas que Alexandre acredita que podem ser mais bem exploradas pelo setor é a Inteligência Artificial. “Estamos em um momento de profundas mudanças e a IA é nossa aliada, especialmente na gestão de riscos e otimização de tarefas do dia a dia. Seguiremos investindo nela para entregar resultados cada vez melhores”.

Em 2025, a Generali celebra seu centenário no Brasil, consolidando sua posição como uma das líderes do mercado de seguros e reafirmando seu compromisso com a inovação e a excelência no atendimento aos clientes.