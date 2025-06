Allianz anuncia nova diretora executiva de Recursos Humanos

A Allianz Seguros acaba de anunciar sua nova diretora executiva de Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade, Laura Vidmontas. Integrando o Comitê Executivo com reporte direto ao presidente da companhia, a executiva deve assumir o novo cargo a partir da próxima segunda-feira (09).

“É com grande entusiasmo que chego à Allianz para contribuir com o fortalecimento dos pilares que sustentam a companhia: colaboração, foco no cliente e performance. Acredito no poder de uma cultura forte, alinhada à estratégia do negócio, para impulsionar resultados sustentáveis”, afirma Laura Vidmontas.

Com 25 anos de carreira, Laura possui ampla experiência em posições de liderança em Recursos Humanos, atuando em empresas brasileiras e multinacionais do setor financeiro. A sua trajetória inclui sólida vivência tanto em funções especialistas, como Recrutamento & Seleção, Desenvolvimento Organizacional e Compensação & Benefícios, quanto como Business Partner em áreas de varejo, gestão de patrimônio e seguros.

Ao longo de sua carreira, acumulou atuação em pautas estratégicas como cultura organizacional e engajamento; saúde e bem-estar; diversidade, equidade, inclusão e pertencimento (D&IB); atração e desenvolvimento de talentos, sucessão; e comunicação interna.

A executiva traz em sua trajetória passagens por empresas como Bradesco, HSBC, Banco Sofisa e Zurich Santander. É graduada em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e possui pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos pela FAE Centro Universitário. Laura também conta com certificações em Gerenciamento de Projetos pela The George Washington University School of Business; Liderança pela ISE Business School; e Sustentabilidade: Estratégias e Oportunidades para a Indústria, pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT).

N.G.