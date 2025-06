Assessorias da Aconseg-SP avançam no saúde com a SulAmérica

A SulAmérica registrou a venda de mais de 30 mil vidas no seguro saúde em 2024, com sinistralidade controlada e destaque para o papel das assessorias da Aconseg-SP no resultado. Segundo Raquel Reis, CEO de Saúde e Odonto da companhia, o canal de assessorias foi responsável por pelo menos 20% desse volume, mostrando sua importância estratégica.

O desempenho foi celebrado durante almoço da Aconseg-SPAssessorias da Aconseg-SP avançam no saúde com a SulAmérica, realizado no Terraço Itália, em São Paulo, no último dia 17. Raquel destacou que a expectativa é de manter o ritmo de crescimento em 2025, mesmo diante dos desafios regulatórios enfrentados pelo setor.

“Temos uma relação histórica com as assessorias e colhemos frutos importantes mesmo após sairmos dos Ramos Elementares”, afirmou. “O setor está em constante mudança, com consultas públicas que podem afetar diretamente a operação, mas acreditamos na força da venda consultiva e qualificada para manter a sustentabilidade do mercado.”

Adriana Lins, diretora Comercial Varejo SP e Sul da SulAmérica, afirmou que o objetivo é atingir 30% de corretores ativos em São Paulo – atualmente, o índice é de 16%, em um universo de 7,5 mil profissionais. Ela também reconheceu o potencial de crescimento no interior paulista, onde apenas três assessorias operam com a seguradora. “É uma região onde precisamos crescer muito”, pontuou.

Dados da Aconseg-SP mostram que, entre as seguradoras parceiras, a SulAmérica representou 24% da produção das assessorias. “Mesmo com foco em Saúde, Odonto, Vida, Viagem e Previdência, a SulAmérica segue como nossa principal parceira”, ressaltou Ricardo Montenegro, presidente da entidade.

As mudanças regulatórias em debate na ANS, como a obrigatoriedade da venda online de planos individuais e alterações nas regras de coparticipação, também foram alvo de críticas. Para Raquel, é essencial preservar o papel do corretor como agente capacitado para orientar o consumidor. “A venda de saúde não é simples. É técnica, consultiva, e precisa continuar sendo feita por quem entende do assunto”, disse.

A executiva também alertou sobre a evolução das Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) e o risco de decisões baseadas apenas na percepção do beneficiário. Segundo ela, metade das NIPs atualmente não passa por triagem da operadora, o que compromete a análise adequada de cada caso.

Por fim, Adriana reforçou a importância da venda responsável para o futuro do setor. “Temos um plano de comunicação com os corretores para mostrar os impactos da fraude e fomentar uma abordagem mais consciente. Hoje, o canal de assessorias opera com resultado de 64%, e queremos seguir cuidando bem dessa performance”.

N.G.