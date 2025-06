Alper Seguros anuncia dois novos executivos

A Alper Seguros acaba de anuncia a chegada de dois novos executivos para fortalecer seu time de liderança. Bruno Guaglianone assume como diretor da recém-criada Diretoria de Vida, enquanto Fernando Laurito Costa chega para somar na liderança da área de Resseguros na Alper Re. As contratações contribuem para a estratégia de expansão da companhia.

Com mais de 17 anos de experiência no mercado de seguros, Bruno Guaglianone construiu sua carreira com foco em benefícios e seguro de vida, tendo passagens por empresas renomadas como SulAmérica e Prudential. Sua nomeação acontece em um momento estratégico para a Alper, que busca ampliar o impacto do seguro de vida no cotidiano das pessoas e nas decisões estratégicas das empresas.

A nova estrutura sob comando de Guaglianone unifica as frentes comercial e de relacionamento, permitindo uma atuação mais integrada, com visão 360° do cliente, maior agilidade e assertividade nas soluções – tudo isso alinhado ao propósito da Alper de transformar a forma como o mercado enxerga o seguro de vida.

“Estamos vivendo um momento de transformação. É hora de conscientizar o mercado de que o seguro de vida vai muito além da morte: 70% dos benefícios são pagos em vida. Ainda é comum as pessoas verem o seguro de vida como um gasto — e não como uma proteção real para si e para suas famílias. Quero ajudar a mudar essa mentalidade e trazer uma nova percepção sobre o valor do seguro de vida”, afirma Bruno Guaglianone.

Já Fernando Laurito Costa é graduado em Administração de Empresas, com MBA pela ESPM e cursos de especialização em resseguros no Brasil e no exterior, trazendo para a Alper Re uma sólida trajetória de 30 anos no mercado de seguros e resseguros. Ao longo de sua carreira, passou por empresas renomadas como AIG Brasil, American International Underwriters (AIU), Itaú Unibanco, UIB Brasil, THB, Willis Re e Gallagher Re.

Com experiência como underwriter em seguros e resseguros, na área comercial, controladoria, gestão de resseguros e corretagem, Fernando chega para fortalecer as soluções de proteção para clientes e parceiros com seu profundo conhecimento técnico e visão estratégica.

“É com grande entusiasmo e satisfação que passo a integrar o time da Alper Re. Estou motivado pela oportunidade de contribuir na busca pelas melhores soluções de proteção para nossos clientes, colaborando com a evolução dos processos e a construção de uma experiência cada vez melhor para clientes e parceiros. Tenho plena confiança de que, juntos, alcançaremos grandes resultados”, declara Fernando.

A chegada desses executivos é mais uma etapa dentro da estratégia da Alper de investir em lideranças experientes para impulsionar seu crescimento no competitivo mercado de seguros brasileiro. Além de investir em material humano de alta performance, a Alper tem se destacado no mercado liderando as consolidações. Apenas em 2025, quatro corretoras especializadas foram incorporadas ao investimento de mais de R$150 milhões. Até o final do ano, a Alper projeta anunciar a aquisição de outras corretoras e novos líderes.