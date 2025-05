WIT Insurance divulga nova liderança e reforça operação

A WIT Insurance, consultoria especializada em seguros e benefícios corporativos da holding WIT – Wealth, Investments & Trust, anunciou a ampliação de suas operações com foco na oferta de soluções consultivas para o mercado de seguros empresariais. A empresa passa a contar com uma nova estrutura de liderança e profissionais com experiência no setor, como parte de sua estratégia de crescimento e diversificação.

Com atuação em São Paulo, Paraná e diversas cidades do interior paulista, a WIT Insurance busca oferecer uma abordagem voltada ao atendimento das necessidades específicas dos clientes corporativos. Entre os novos líderes estão Helton Neroni e Daniel Nunes Silva, com passagens por seguradoras como Zurich e Chubb. Neroni assume como gestor da WIT Insurance, enquanto Silva ocupará a função de gerente de contas.

A consultoria oferece produtos que vão desde seguros corporativos – como garantia e crédito – até proteção patrimonial, cobertura de frotas, cargas e riscos cibernéticos. A expansão da vertical de seguros acompanha o portfólio já consolidado da WIT em áreas como câmbio, investimentos, imóveis e crédito estruturado.

Walter Baldan, COO da WIT, afirma que a empresa aposta em uma atuação centrada na análise de riscos e na construção de soluções específicas para cada cliente. “A proposta é entender o funcionamento das empresas e oferecer produtos que estejam alinhados ao seu modelo de negócios. O relacionamento próximo com seguradoras é um elemento importante dessa estratégia”, explica.

Segundo Baldan, a nova estrutura busca também aprimorar a interlocução técnica com o mercado, aproveitando a experiência dos novos profissionais para desenvolver soluções adequadas ao perfil dos clientes. “A operação nasce a partir da experiência acumulada pela holding e reforça nossa proposta de entregar produtos com base em dados e entendimento do negócio do cliente”.

A consultoria pretende ampliar a presença de mercado com uma abordagem baseada na escuta ativa e na análise aprofundada de riscos. “Nosso foco é oferecer soluções personalizadas que combinem proteção e eficiência, adaptadas às necessidades específicas de cada organização”, afirma Daniel Silva.

Além de Helton e Daniel, um terceiro profissional será integrado à equipe nas próximas semanas.

A estratégia da WIT Insurance também envolve o fortalecimento do modelo de negócios unificado da holding, com foco no relacionamento com clientes e oportunidades de cross-selling entre as áreas. “Seguros se integram de forma natural à proposta de gestão patrimonial da WIT. Ao reunir diferentes serviços em uma única estrutura, conseguimos simplificar a jornada do cliente e oferecer soluções mais completas”, conclui Baldan.

A empresa também pretende ampliar sua rede de relacionamento com parceiros e corretoras, com o objetivo de estabelecer colaborações e consolidar sua posição no mercado como uma consultoria especializada em seguros corporativos e gestão de patrimônio.