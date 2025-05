FenaCap participa de painéis durante a Conseguro 2025

Principal conferência de negócios e conteúdo do mercado segurador, a Conseguro 2025 foi realizada nesta terça-feira (27/05), em São Paulo, sob o tema “Contribuições do Setor de Seguros para o Futuro do Brasil”. Organizado pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros, Previdência Privada, Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), o evento reuniu lideranças e especialistas em torno de temas que moldam o presente e o futuro da atividade. Nesta edição, a Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) teve participação em dois painéis, que trouxeram discussões relevantes ao desenvolvimento do segmento no país.

O presidente da FenaCap, Denis Morais, mediou o painel “Tecnologia & Inovação para Diversificação de Produtos e Acesso ao Mercado”, que abordou os impactos da transformação digital nas soluções ofertadas ao consumidor, os desafios da segurança de dados, o uso ético da inteligência artificial e os caminhos para uma modernização inclusiva.



“A tecnologia e a inovação estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, não apenas nas empresas, mas também na vida das pessoas. A inteligência artificial, por exemplo, que parecia algo distante, hoje é uma realidade acessível, mas ainda cercada de desafios. Não basta ‘fazer na IA’. Há um ecossistema complexo por trás, que precisa garantir segurança, privacidade e ética no uso das informações”, analisou Denis Morais, acrescentando: “Estamos diante do desafio de personalizar os atendimentos sem comprometer a privacidade dos clientes. Por isso, o diálogo entre o público e o privado é fundamental para avançarmos rumo a uma modernização inclusiva”.

Participaram desta mesa a presidente da Comissão de Inteligência de Mercado da CNseg (Mapfre), Ana Paula Schmeiske; o diretor de Digital, Dados e IA da TIVIT, Daniel Calero; o superintendente Executivo de Negócios/Seguros da Núclea, Eduardo Juliano; o diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), Iagê Miola; e Nuno Vieira, sócio de serviços financeiros da EY.

Executivo de negócios da BrasilCap, e Conselheiro Titular do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização (CRSNSP), indicado pela FenaCap, José Antonio Maia Piñero participou do painel “Aperfeiçoamento Regulatório e Competitividade do Mercado Brasileiro de Seguros”. O debate focou nos avanços proporcionados pelo novo marco legal do seguro e nos desafios ainda a serem enfrentados no ambiente regulatório. O executivo citou que é preciso equilíbrio para que o mercado cresça de forma sustentável.

“Regulação e mercado não são opostos, um depende do outro. Não há mercado sólido sem uma estrutura regulatória robusta, e o setor precisa de estabilidade para investir. Decisões abruptas, sem diálogo prévio, travam o crescimento. Por isso, buscamos uma regulação madura, construída com diálogo e foco no longo prazo. A Capitalização, por exemplo, tem crescido de forma consistente, em média 9,5% ao ano, nos últimos três anos. Mas o ritmo das transformações, impulsionado pela tecnologia, exige um debate regulatório constante”, analisou Maia.

A discussão contou ainda com a presença do diretor-executivo da FenaSaúde, Bruno Sobral; do diretor de Supervisão Prudencial e de Resseguros da Susep, Carlos Queiroz; do deputado federal Hugo Leal; do presidente do IRB(Re), Marcos Falcão, e do presidente do Conselho Diretor da CNseg e membro do Conselho de Administração da Porto, Roberto Santos.

O Conseguro 2025 reuniu na capital paulista, no World Trade Center, representantes de seguradoras, corretoras, empresas de tecnologia, órgãos reguladores e autoridades públicas para discutir inovação, transição climática, acesso ao mercado, educação financeira e competitividade.