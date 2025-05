Troféu Viva a Bahia segue com as votações abertas 

O Troféu Viva a Bahia tem o prazer de anunciar a abertura oficial da votação popular para a primeira edição do “Troféu Viva a Bahia”. A iniciativa visa destacar e celebrar os profissionais e empresas que são referência em inovação, excelência e contribuição para o desenvolvimento do setor de seguros no estado.

O público, os consumidores e, principalmente, os próprios atuantes do mercado de seguros, têm a oportunidade de fazer a diferença. Você pode acessar o link oficial do Troféu Viva a Bahia e votar nas categorias que abrangem os diversos segmentos do setor. Essa é a chance de reconhecer e valorizar quem realmente faz a diferença para proteção e a segurança para empresas e pessoas.

“Estamos extremamente empolgados em lançar a primeira edição do Troféu Viva a Bahia dedicada ao mercado de seguros. O setor de seguros é vital para a economia e para a vida das pessoas, e há muito talento e dedicação que merecem ser aplaudidos. A votação popular é um pilar fundamental para garantir que o reconhecimento venha de quem realmente percebe o impacto desses profissionais e empresas no dia a dia”, declarou Fausto Dórea, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia.

A edição inaugural promete ser um marco, estabelecendo um novo padrão de valorização para o segmento de seguros na Bahia. Mais do que uma premiação, o Troféu Viva a Bahia busca fomentar a inovação, incentivar as boas práticas e fortalecer o relacionamento do mercado segurador no estado.

Os resultados da votação popular, somados à avaliação de um júri técnico especializado, serão revelados em uma grandiosa cerimônia de premiação, a ser realizada durante a Semana do Seguro, no dia 15 de outubro, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador.