A Sancor Seguros realizou, nos dias 14 e 15 de maio, duas ações em Vitória (ES) com o objetivo de estreitar o relacionamento com corretores e fortalecer sua presença no mercado capixaba. As iniciativas fazem parte da estratégia da companhia para ampliar sua atuação regional e apresentar os principais eixos de seu plano estratégico de longo prazo.

Na noite de 14 de maio, a empresa promoveu um coquetel com a presença de corretores e representantes do setor. Durante o encontro, a seguradora apresentou seu portfólio de produtos e abordou a “Ambição 2030”, plano que define metas voltadas ao desenvolvimento sustentável da companhia até 2035. O evento contou com a participação de Paulo Alexandre Dawibida, diretor da Sancor Seguros, representantes da Nucorr Assessoria e convidados como Fernando Carreira, presidente da Maxpar | Grupo Autoglass.

Segundo Rosangela Oliveira, gerente da companhia, o encontro foi uma oportunidade de ouvir os profissionais locais e estreitar vínculos. “Foi um momento importante para entender as demandas da região e reforçar nossa disposição em atuar de forma próxima e transparente”, afirmou.

No dia seguinte, a empresa participou da Jornada Capixaba de Vida, promovida pelo Sincor-ES. Em sua primeira participação no evento, a Sancor montou um espaço interativo para recepção de profissionais do setor. A iniciativa buscou ampliar o diálogo com os corretores e apresentar a companhia ao público da região.

Rosangela destacou que a recepção à marca foi positiva e que a empresa pretende continuar investindo em ações no estado. “Acreditamos que há espaço para desenvolvermos parcerias relevantes no Espírito Santo. Este foi um primeiro passo nesse sentido”.

N.G.