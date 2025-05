Sincor-GO celebra 39 anos na Assembleia Legislativa de Goiás

Em sessão solene realizada na noite do dia 13 de maio na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de Goiás (Sincor-GO) comemorou seus 39 anos de fundação. A cerimônia, proposta e presidida pelo deputado estadual Talles Barreto, foi marcada por homenagens a corretores de seguros que contribuíram para o fortalecimento da categoria no estado.

A solenidade reuniu autoridades, representantes do setor e lideranças do mercado segurador. Entre os presentes na mesa diretiva estavam o secretário de Estado de Relações Institucionais e presidente da Fenacor, Armando Vergílio; o presidente do Sincor-GO, Vinícius de Araújo Porto; o presidente da Escola de Negócios e Seguros, Lucas Vergílio; o presidente do Ibracor e do Sicoob Credseguro, Joaquim Mendanha de Ataídes; a advogada Simone Queiroz; e o vice-presidente do Sindseg MG/GO/MT/DF, Alexandre Moreira.

Durante a cerimônia, foram entregues as Medalhas do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira — a mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo goiano. Entre os homenageados, destacaram-se, Vinícius Porto (Sincor-GO) e Lucas Vergílio (ENS), em reconhecimento às contribuições de ambos para o desenvolvimento do setor de seguros no estado e no país.

Ao agradecer a homenagem, o presidente do Sincor-GO destacou o papel transformador da profissão. “Ser corretor de seguros é muito mais que uma profissão — é uma missão que transforma vidas. Desde sua fundação, o Sincor-GO tem atuado na defesa dos interesses da categoria, fortalecendo o mercado com ética e compromisso”, afirmou Porto. Ele também agradeceu ao deputado Talles Barreto pela iniciativa da solenidade.

O parlamentar destacou a importância do corretor de seguros como agente de proteção financeira. “Hoje, o corretor é consultor, educador financeiro e, acima de tudo, alguém em quem as pessoas confiam. Esta é uma homenagem justa e merecida”, declarou.

Último a discursar, o presidente da Fenacor, Armando Vergílio, elogiou a atuação de Talles Barreto como líder do governo na Alego e reconheceu a liderança de Vinícius Porto à frente do sindicato. “O Sincor-GO é um dos sindicatos que mais contribuem para a organização dos corretores de seguros no Brasil. Temos hoje mais de 141 mil corretoras e empresas no país, sendo que 92% da distribuição de seguros é feita por corretores independentes”, destacou.

Outros corretores foram homenageados com o Certificado do Mérito Legislativo. A corretora Cristiane Alvarenga, uma das homenageadas, resumiu o sentimento da noite em uma palavra: reconhecimento. “Ser reconhecido por um trabalho, pelos serviços prestados, é a maior glória da carreira”, disse.

Nicholas Godoy