Seguros Unimed lança atendimento em Libras

A Seguros Unimed, anunciou a implantação de uma Plataforma de Atendimento em Língua de Sinais para seus clientes. A nova tecnologia permite tradução simultânea para Libras durante as interações com clientes surdos, assegurando uma comunicação efetiva, respeitosa e acessível.

Com essa iniciativa, a companhia demonstra a sua responsabilidade social ao entregar soluções que atendem de forma efetiva às necessidades de diferentes públicos. Desenvolvido pela AME, organização da sociedade civil dedicada à inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social, o ICOM permitirá que toda a base de clientes da seguradora tenha acesso igualitário aos seus serviços, sem barreiras de comunicação.

“Estamos trabalhando para tornar a Seguros Unimed uma empresa cem por cento acessível. O ICOM é um grande parceiro, de credibilidade e respeito no mercado, e junto nesta jornada representa nosso compromisso em construir uma relação mais justa com toda a sociedade. Acreditamos que inclusão não é apenas uma obrigação legal, mas um valor que deve estar no centro da nossa atuação”, afirma Alex Rocha, superintendente de Gestão do Cliente da Seguros Unimed.

N.G.