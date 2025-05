Porto Bank garante IOF zero para todos seus clientes

Desde abril do ano passado, a Porto Bank se posiciona como o primeiro banco brasileiro a zerar o IOF para comprar internacional no cartão de crédito. A iniciativa, elimina o custo do imposto para os clientes, que recebem automaticamente o valor de volta na fatura, via cashback.

Mesmo com as mudanças recém anunciadas e com outras instituições oferecendo descontos parciais ou isenção limitada, o Porto Bank segue sendo o único a garantir IOF zero, ou seja, a devolução de 100% do valor na fatura do cliente. Essa medida visa beneficiar os clientes com economia significativa em suas compras no exterior, sejam on-line ou em lojas físicas.

O benefício é válido para todos os Cartões de crédito Porto Bank pessoa física e pode ser utilizado em qualquer compra feita no exterior, seja em lojas físicas ou on-line. Basta ter um cartão Porto Bank e dar o aceite no App da Porto, disponível para Android e iOS.

“Mantemos o IOF zerado para nossos clientes, independentemente das recentes mudanças regulatórias. Essa decisão reforça nosso compromisso em proporcionar maior economia e transparência nas compras internacionais realizadas com o cartão de crédito Porto Bank. Ao zerar o IOF, oferecemos aos consumidores mais controle e previsibilidade sobre seus gastos no exterior, evitando surpresas na fatura. Somos pioneiros nessa iniciativa e seguimos dedicados a entregar valor real e diferencial competitivo para nossos clientes,”, destaca Luciana Hildebrandi, Diretora de Meios de Pagamento do Porto Bank.

A decisão acompanha uma tendência de crescimento nas transações internacionais. Em 2024, o volume de compras feitas fora do Brasil com Cartões Porto Bank aumentou 142%, impulsionado tanto pelo turismo quanto pelo comércio digital global, mas também pela ação do benefício de IOF zero.

Além da isenção do IOF, os Cartões Porto Bank oferecem pacote de vantagens para quem viaja, como seguro viagem, 10 acessos gratuitos a Salas VIP, pontuação diferenciada no PortoPlus (até 3,5 pontos por dólar gasto), proteção para compras e assistência internacional, entre outras.