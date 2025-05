Odontoprev agora integra a carteira oficial do ISE e IDIV da B3

A Odontoprev recebeu mais dois importantes reconhecimentos por suas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG). A partir desta semana, a empresa passa a integrar a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e do Índice de Dividendos (IDIV) da B3, colocando a Odontoprev em um novo patamar.



As iniciativas de ESG que a companhia vem colocando em prática e seus impactos positivos em diversas camadas da população, combinados com os aspectos de distribuição de dividendos aos acionistas foram fatores decisivos para que a inclusão da empresa nos dois índices acontecesse.



Odontoprev no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)

Desde sua criação em 2005, o ISE tem desempenhado um papel essencial em orientar os investidores sobre quais empresas estão alinhadas com boas práticas de governança e sustentabilidade. O índice tem como objetivo apoiar os investidores na escolha de ações de empresas comprometidas com a sustentabilidade, ajudando-os a direcionar os investimentos para negócios que geram impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. A carteira do ISE deste ano está composta por 82 companhias, pertencentes a 40 setores.



Além de ser uma referência para investimentos socialmente responsáveis, o ISE também funciona como um indutor de melhores práticas empresariais. Atualmente, a carteira da B3 conta com ações de diversas companhias de vários setores, e a pontuação no Carbon Disclosure Project (CDP) é um dos critérios fundamentais para a inclusão das empresas no índice. O CDP, que atua em nome de 746 investidores com US$ 136 trilhões em ativos, avalia como as empresas gerenciam seus riscos climáticos.



Em 2025, a Odontoprev obteve, pelo segundo ano consecutivo, a classificação B no CDP, o que evidencia a consciência e atuação da empresa sobre os impactos das mudanças climáticas nos seus negócios e o compromisso com a mitigação desses riscos. Essa avaliação positiva no CDP reforça a trajetória da Odontoprev em implementar práticas empresariais responsáveis e sustentáveis, alinhadas com as exigências do mercado e com as melhores práticas globais de governança e sustentabilidade.



Para Renato Costa, CSO, CMO e CIO da Odontoprev, “essa conquista representa um importante reconhecimento pelas práticas ESG adotadas pela empresa nos últimos anos, destacando nosso compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social. Em tempos de crescente conscientização sobre as mudanças climáticas e questões sociais, o índice oferece um meio para que as empresas se alinhem com as expectativas globais de sustentabilidade e contribuam para um futuro mais responsável”, finaliza o executivo.



Odontoprev no Índice de Dividendos (IDIV)

A partir de agora, a companhia integra também a carteira do Índice de Dividendos da B3, um indicador composto por 50 empresas que tem por objetivo apresentar o desempenho médio das cotações dos ativos emitidos por companhias abertas que se destacaram em termos de remuneração dos investidores, sob a forma de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio. São selecionadas as empresas com os maiores dividendos distribuídos pelos ativos nos últimos 36 meses.